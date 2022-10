Le chef de Taiwan déclare que la force chinoise “n’est absolument pas une option”

TAIPEI, Taïwan (AP) – Les menaces d’action militaire de la Chine contre Taïwan ne sont “absolument pas une option” et ne feront “que pousser nos deux parties plus loin l’une de l’autre”, a déclaré lundi la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

S’exprimant à l’occasion de la fête nationale de Taïwan, Tsai a déclaré que la Chine ne devrait pas confondre la concurrence au sein du système politique démocratique multipartite de Taïwan avec de la faiblesse et “tenter de diviser la société taïwanaise”.

“Je veux faire comprendre aux autorités de Pékin que la confrontation armée n’est absolument pas une option pour nos deux parties”, a déclaré Tsai.

“Ce n’est qu’en respectant l’engagement du peuple taïwanais envers notre souveraineté, notre démocratie et notre liberté qu’il peut y avoir une base pour reprendre une interaction constructive à travers le détroit de Taiwan”, a-t-elle déclaré.

Des avions de chasse et un hélicoptère Chinook arborant le drapeau de Taïwan ont survolé le public tandis que le groupe du First Girls’ High School de Taipei a joué des tubes allant des Beatles à Lady Gaga.

La fête nationale comprenait des invités internationaux tels que le président des Palaos, Surangel S. Whipps Jr., dont le drapeau bleu et jaune du pays flottait aux côtés de la bannière rouge de Taiwan avec son carré bleu et son étoile blanche.

Malgré son expression de l’endurance de Taiwan en tant qu’entité politique indépendante avec une démocratie florissante et une presse libre, la fête – généralement connue sous le nom de “Double Ten” à Taiwan – commémore un soulèvement de 1911 par les troupes dans la ville chinoise de Wuhan qui a finalement conduit à la chute de la dynastie Qing. Le Parti communiste chinois a balayé le gouvernement nationaliste du continent au milieu de la guerre civile en 1949 et continue de revendiquer l’île.

Le discours de Tsai s’est largement concentré sur le succès de Taïwan dans le renforcement du filet de sécurité sociale pour une société vieillissante et la poursuite de la croissance de son économie de haute technologie malgré la pandémie de COVID-19.

Mais elle a également souligné les efforts accrus de Taïwan pour se protéger de la menace chinoise, à la fois avec l’augmentation des importations de matériel étranger et la revitalisation de l’industrie nationale de l’armement et l’amélioration de la formation des réservistes. Tsai a désigné le programme de développement de sous-marins de Taiwan et la livraison de son premier quai de plate-forme d’atterrissage de 10 000 tonnes développé et construit au niveau national, Yushan, comme des succès particuliers.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a recentré l’attention sur la Chine et les méthodes par lesquelles Taiwan peut résister à un ennemi beaucoup plus grand et plus puissant équipé de la plus grande armée permanente du monde et d’un énorme arsenal de missiles.

Cela a été encore souligné lorsque la Chine a lancé des exercices militaires menaçants autour de l’île en réponse à une visite début août de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Celles-ci comprenaient l’envoi de navires et d’avions à travers la ligne médiane du détroit de Taiwan qui avait longtemps été une zone tampon entre les côtés. La Chine a également déclaré des zones de test autour de l’île dans certaines des voies de navigation les plus fréquentées au monde et a tiré au moins quatre missiles au-dessus de Taïwan, certains d’entre eux atterrissant dans la zone économique exclusive du Japon.

Le Japon a émis des protestations diplomatiques contre les tirs de missiles et a signé une déclaration des pays industrialisés du Groupe des Sept critiquant les jeux de guerre menaçants.

Malgré les menaces de Pékin, les diplomates américains et étrangers ont continué à se rendre à Taïwan et l’engagement de Washington envers la défense de Taïwan n’a fait que croître.

Bien que Taipei et Washington n’aient pas de relations diplomatiques formelles – une concession faite à Pékin lors de l’établissement de relations officielles en 1979 – la loi américaine exige que Taipei ait la capacité de se défendre. Cela oblige également Washington à considérer toutes les menaces contre l’île comme des sujets de “grave préoccupation”.

Cet engagement repose depuis longtemps sur le concept d'”ambiguïté stratégique” – selon lequel, alors que Washington veut voir le statut de Taiwan résolu pacifiquement, il ne dit pas si des forces américaines pourraient être envoyées en réponse à une attaque chinoise – qui s’est progressivement érodée au fur et à mesure que la position de la Chine la menace s’est accentuée.

Le président américain Joe Biden, dans une interview de CBS “60 Minutes” le mois dernier, a déclaré que “les forces américaines, hommes et femmes américains, défendraient Taiwan en cas d’invasion chinoise”.

La Maison Blanche a déclaré après l’interview que la politique américaine envers Taiwan n’avait pas changé.

Le mois dernier, l’administration Biden a annoncé une vente d’armes de 1,09 milliard de dollars à Taïwan, dont 355 millions de dollars pour des missiles air-mer Harpoon et 85 millions de dollars pour des missiles air-air Sidewinder, a déclaré le département d’État.

La plus grande partie de la vente, cependant, est un ensemble de soutien logistique de 655 millions de dollars pour le programme de radar de surveillance de Taiwan, qui fournit des avertissements de défense aérienne.

Le département d’État a déclaré que l’équipement était nécessaire pour que Taïwan “maintienne une capacité d’autodéfense suffisante”.

Après que le Parti nationaliste de Tchang Kaï-chek l’ait balayé du continent au milieu de la guerre civile en 1949, le drapeau de Taïwan et d’autres traditions politiques ont été transportés à Taïwan, une ancienne colonie japonaise, alors que l’île a été restaurée sous la domination chinoise à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Chiang a régné d’une main de fer jusqu’à sa mort en 1975, et avec la fin de la loi martiale en 1987, Taiwan a progressivement pris les atours d’une démocratie moderne.

La Chine, cependant, a refusé de reconnaître l’autodétermination taïwanaise et a refusé de reconnaître le gouvernement de Tsai ou d’avoir des contacts officiels avec lui depuis le début de son premier de deux mandats en 2016.

En plus d’exercer une pression militaire, Pékin a empêché Taïwan de participer aux forums internationaux sur la santé, l’économie et la culture et a interdit certaines importations en provenance de l’île, en violation apparente des règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Johnson Lai, L’Associated Press