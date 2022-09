Le chef de Taiwan cite la menace d’une “guerre cognitive” chinoise

Commentez cette histoire Commentaire

HENGCHUN, Taïwan – Le président taïwanais Tsai Ing-wen a déclaré mardi que la Chine menait une “guerre cognitive” en diffusant de la désinformation en plus de ses incursions régulières dans les eaux et l’espace aérien à proximité destinées à intimider l’île autonome. Les experts ont averti que la Chine a fait des percées substantielles dans les médias de masse taïwanais et pourrait planter de faux récits dans les médias sociaux et ailleurs pour éroder le moral militaire et la confiance du public au cas où elle mettrait à exécution sa menace d’utiliser la force pour prendre le contrôle de l’île qu’elle revendique. comme son propre territoire.

“La situation autour du détroit de Taiwan continue d’être tendue et la menace n’a jamais cessé”, a déclaré Tsai dans un discours lors d’une visite à un bataillon de défense aérienne et de missiles dans le pays oriental de Hualien.

“En plus des fréquentes intrusions d’avions et de navires chinois, la Chine a également mené une guerre cognitive, utilisant de fausses informations pour créer des perturbations dans l’esprit des gens”, a déclaré le président.

Tsai a également fait référence à l’utilisation par la Chine de drones “pour augmenter la pression sur l’armée taïwanaise”, à la suite d’incidents au cours desquels des troupes taïwanaises basées sur des îles situées juste au large des côtes chinoises ont mis en garde et, dans un cas, ont abattu des véhicules aériens sans pilote qui planaient au-dessus de leurs positions.

Les défenses anti-drones sont incluses dans une augmentation de 12,9 % du budget de Taïwan pour l’année prochaine. Cette hausse portera les dépenses totales à 13,8 milliards de dollars, soit environ 2,4 % du PIB.

Taïwan a également lancé mardi des exercices militaires sur la péninsule de Hengchun, à l’extrême sud de l’île, simulant une guerre terrestre contre un ennemi envahisseur, aidés par des hélicoptères d’attaque Apache.

Parallèlement à la promotion de l’économie de haute technologie de Taiwan, Tsai a fait du renforcement des défenses de l’île un élément clé de son deuxième et dernier mandat de quatre ans. Cela comprend le renforcement de l’industrie de la défense nationale ainsi que l’achat de plus d’armes aux États-Unis, y compris des avions de chasse et des missiles, pour résister à une attaque chinoise ou à une tentative de blocus.

Vendredi, l’administration Biden a annoncé une vente de 1,09 milliard de dollars, dont 355 millions de dollars pour les missiles air-mer Harpoon et 85 millions de dollars pour les missiles air-air Sidewinder, a indiqué le département d’État.

La plus grande partie de la vente, cependant, est un ensemble de soutien logistique de 655 millions de dollars pour le programme de radar de surveillance de Taiwan, qui fournit des avertissements de défense aérienne. Les systèmes de défense aérienne d’alerte précoce sont devenus plus importants alors que la Chine a intensifié les exercices militaires près de Taïwan.

Des tensions qui sont vives depuis l’élection initiale de Tsai en 2016 et qui ont culminé le mois dernier lorsque la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taipei. La Chine a tiré des missiles dans le détroit de Taiwan et au-dessus de l’île dans le Pacifique et a envoyé des navires et des avions à travers la ligne médiane du détroit qui avait longtemps été un tampon contre un conflit pur et simple.

Depuis le voyage de Pelosi à Taipei, il y a eu au moins deux autres visites du Congrès et plusieurs de gouverneurs d’États américains, que la Chine a toutes condamnées. Les États-Unis ont également envoyé une paire de croiseurs lance-missiles à travers le détroit, au mépris des affirmations de la Chine selon lesquelles la voie navigable, l’une des plus fréquentées au monde, lui appartient entièrement.

Réagissant mardi à la vente d’armes par les États-Unis, le ministère chinois de la Défense a accusé Washington de “semer le trouble”, ajoutant : “Nous exigeons que la partie américaine retire immédiatement le plan de vente d’armes susmentionné à Taïwan et mette immédiatement fin aux relations militaires entre les États-Unis et Taïwan. ”

“L’Armée populaire de libération de Chine continue de s’entraîner et de se préparer à la guerre, et contrecarrera résolument toute ingérence d’une force extérieure et les complots séparatistes” d’indépendance de Taiwan “”, a déclaré le ministère dans un communiqué publié sur son site Internet.