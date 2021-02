Le chef du Commandement stratégique américain avertit que la guerre nucléaire avec la Russie ou la Chine est «une réelle possibilité», soulignant les comportements «déstabilisateurs» des rivaux américains. Il affirme également que le Pentagone n’est pas «coincé dans la guerre froide».

«Il y a une possibilité réelle qu’une crise régionale avec la Russie ou la Chine dégénère rapidement en un conflit impliquant des armes nucléaires, si elles percevaient une perte conventionnelle menacerait le régime ou l’État», Le chef de STRATCOM et le vice-amiral Charles Richard ont écrit dans le numéro de février du magazine mensuel de l’US Naval Institute.

STRATCOM, qui supervise l’arsenal nucléaire américain, considère la probabilité d’une guerre nucléaire comme faible. Mais avec la Russie et la Chine qui améliorent leurs capacités et continuent de «S’exercer à l’échelle mondiale», Richard a déclaré que STRATCOM doit comprendre à quoi il est confronté.

En l’absence de changement, nous sommes sur la voie, une fois de plus, de nous préparer au conflit que nous préférons au lieu de celui auquel nous sommes susceptibles d’être confrontés.

Si ce genre de discours semble rappeler la guerre froide, c’est parce que c’est probablement le cas. Mais Richard affirme que l’armée américaine s’est concentrée sur la lutte contre le terrorisme pendant deux décennies tout en ignorant «La dimension nucléaire». «Je me hérisse quand j’entends le ministère de la Défense accusé d’être coincé dans la guerre froide» il a dit. «Le département a bien passé la guerre froide.»

Alors, que fait le Pentagone? Selon Richard, les forces américaines ont été complètement immergées dans la lutte contre le terrorisme, dans la mesure où la Russie et la Chine l’ont utilisé pour «Agressivement» défi «Les normes internationales et la paix mondiale utilisent des instruments de pouvoir et des menaces de force d’une manière inédite depuis le sommet de la guerre froide.» Il a cité des cas présumés de «Cyberattaques et menaces dans l’espace» en particulier.

Richard a même affirmé que les puissances rivales profitaient de la pandémie de Covid-19 pour faire avancer leurs programmes. «Nous devons rivaliser activement pour contenir leur agressivité», a-t-il dit, ajoutant que ne pas le faire enhardira davantage la Russie et la Chine et amènera les alliés à penser que les États-Unis ne « conduire. »

Ces bruits de sabre se sont intensifiés ces dernières années, en particulier entre Washington et Moscou. La Russie a peaufiné sa doctrine nucléaire en 2018 pour permettre l’utilisation de ces armes en réponse à une attaque nucléaire ou à une attaque conventionnelle qui menace l’existence de la nation. Un responsable du Pentagone a déclaré en 2019 que les États-Unis conserveraient leur droit de mener une première frappe nucléaire en réponse à une attaque conventionnelle, notant que les alliés ne croiraient pas autrement qu’ils sont protégés.

De telles déclarations et, plus important encore, le développement des armes américaines, ont soulevé des sourcils à Moscou. Leadership américain «A pris la décision de considérer un conflit nucléaire comme une option politique viable et crée le potentiel nécessaire», La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré en mars dernier.

De même, le chef du STRATCOM a cité la modernisation de ses forces nucléaires par la Russie, qu’il a estimée à environ 70% achevée, comme une préoccupation. Notant que Moscou a construit « Nouveau et roman » systèmes, tels que les missiles de glissement hypersoniques, il a affirmé qu’il a ignoré «Normes internationales» à travers des actions comme un test anti-satellite l’année dernière.

Richard a ajouté que la Chine faisait aussi «Sauts technologiques» et, comme la Russie, a harcelé les avions et les forces américaines et alliées opérant dans l’espace aérien et les eaux internationales. Affirmant que l’arsenal nucléaire chinois pourrait doubler, tripler ou quadrupler au cours de la prochaine décennie, il a suggéré «Les États-Unis doivent agir aujourd’hui pour se positionner pour l’avenir.»

Nous devons commencer par reconnaître que notre hypothèse la plus fondamentale – que la dissuasion stratégique sera maintenue, même en cas de crise et de conflit – va être mise à l’épreuve d’une manière inédite.

En conclusion, Richard dit que l’armée américaine doit changer sa position de supposer que la guerre nucléaire n’arrivera pas à travailler pour se rencontrer et dissuader la possibilité réelle d’un tel conflit – ou bien «Risquer de souffrir de l’embarras – ou peut-être pire – aux mains de nos adversaires.»

Les discussions renouvelées sur une possible guerre nucléaire interviennent quelques jours après que Moscou et Washington ont accepté de prolonger le nouveau traité de réduction des armes nucléaires START, qui aurait été voué à expiration par l’administration Donald Trump. Mais après quatre ans de relations américano-russes entravées par le complot du Russiagate contre Trump, il semble y avoir peu de chances de liens plus pacifiques sous le président Joe Biden. Deux semaines après son inauguration, Biden a déclaré jeudi que les jours des États-Unis « rouler dessus » au président russe Vladimir Poutine ont pris fin.

Biden, qui prévoit d’annuler l’ordre de Trump de retirer 9500 soldats américains d’Allemagne, a exigé que la Russie libère immédiatement le politicien de l’opposition Alexey Navalny, qui a été emprisonné pour avoir violé sa probation suite à une condamnation pour blanchiment d’argent. « Nous n’hésiterons pas à augmenter les coûts pour la Russie et à défendre nos intérêts vitaux et notre peuple », Dit Biden.

Les déclarations belliqueuses sur la guerre nucléaire sont plus dangereuses qu’elles ne le paraissent, a déclaré l’ancien inspecteur des armes de l’ONU Scott Ritter à RT. Les États-Unis n’ont pas renforcé leurs forces militaires conventionnelles dans la mesure où ils pourraient être garantis de la victoire sur la Russie ou la Chine, donc Washington déploierait probablement des armes nucléaires dans une guerre avec l’un ou l’autre de ces pays, a fait valoir Ritter. La Russie n’aurait d’autre choix que de répondre à une telle attaque en nature, a-t-il déclaré.

«C’est ce qui rend les déclarations de l’amiral sur la préparation de la guerre nucléaire si dangereuses car il n’y a aucun moyen de la contenir», Dit Ritter.

S’il y a une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, ce sera une guerre nucléaire générale, ce qui signifie non seulement que les deux nations seront anéanties, mais que le monde sera également détruit tel que nous le connaissons actuellement.

