Le chef de Splatsin suspendu alors que les audiences sont en cours pour décider de son sort

Le chef de Splatsin, Doug Thomas, a été suspendu après que des audiences à Kelowna décideront s’il reste à son poste.

Ken Barnes, spécialiste des communications chez Splatsin, a confirmé qu’à compter du 28 avril, conformément à la section six du code électoral personnalisé de Splatsin, Thomas a été suspendu avec solde jusqu’à ce que l’audition de deux pétitions soit résolue.

Ces audiences ont eu lieu à Kelowna le lundi 8 mai et le mardi 9 mai. Barnes a déclaré mercredi que les résultats de ces audiences n’étaient pas connus et qu’il est possible qu’une autre audience de pétition ait lieu plus tard en mai.

La communauté Splatsin est divisée dans les opinions sur le leadership de Thomas un peu plus d’un an après le début de son mandat de quatre ans. Le mois dernier, les membres de la communauté de Splatsin ont bloqué l’accès aux principaux bâtiments de la bande, y compris le centre communautaire de Splatsin, le centre de santé et le bureau de la bande, appelant à la tenue d’une nouvelle élection.

« Ils doivent faire passer le message, ils ne sont pas recherchés dans les postes de direction, la communauté souffre sous cette direction », a déclaré à l’époque Setatkwa Christian, l’un des manifestants.

La manifestation, qui a eu lieu le 17 avril, est intervenue après un vote de défiance en décembre. Cela aurait dû déclencher une nouvelle élection, ont déclaré les manifestants, mais après l’annulation de trois réunions de nomination, une nouvelle élection n’a toujours pas été lancée.

Les audiences à Kelowna visent à déterminer si une nouvelle élection doit avoir lieu.

Selon un document judiciaire, la majorité du conseil de Splatsin a voté pour ordonner une nouvelle élection en mars. Cependant, la conseillère Beverly Thomas a contesté cette décision devant un tribunal fédéral, affirmant que le code électoral de la bande ne permet pas la tenue d’une nouvelle élection au milieu d’un mandat de quatre ans.

Le conseiller de Splatsin, Len Edwards, a déclaré le 17 avril que le conseil essayait d’aller de l’avant avec une nouvelle élection depuis des mois, mais «chaque fois que nous arrivons à un endroit où nous pensons que nous allons avoir une élection, quelqu’un apporte quelque chose de nouveau et ça s’arrête il. »

L’étoile du matin a contacté Thomas pour un commentaire.

Brendan Shykora

