Le chef de Skwlax raconte l’évasion d’un incendie de forêt : « Les pompiers n’allaient pas être refusés »

—Kamloops cette semaine

Lorsque l’incendie de forêt de Bush Creek East a traversé les lacs Shuswap et Little Shuswap, Skwlax te Secwepemculecw s’est dressé sur son chemin en tant que pont terrestre entre le nord et le sud.

C’est là que trois frères et le groupe ont pris position contre l’incendie. Mais il n’y avait aucun moyen de l’arrêter.

Vendredi, James et deux de ses frères, Rocky et Ronnie, ont parlé aux médias de leur expérience en combattant et en fuyant l’incendie.

« Mon frère l’a dit avec tant d’éloquence à l’époque : « les gens du feu voulaient danser ». Ils n’allaient pas être refusés ce jour-là. Nous pouvions les entendre danser », a déclaré James.

« Et puis les gens du vent se sont joints à nous et ont pris ce dont ils avaient besoin. »

Au dernier décompte, 31 maisons ont été perdues à Skwlax te Secwepemculecw, anciennement appelée la bande de Little Shuswap Lake.

Rocky et James ont chacun perdu leur maison ce jour-là, le vendredi 18 août. Ronnie ne l’a pas fait.

« J’ai une maison où retourner. Je ne me considère pas du tout chanceux, quand mon groupe n’a pas de maison où aller. Je ne veux pas rentrer chez moi, être trop seul, sans mes amis là-bas », a déclaré Ronnie.

Vendredi vers midi, le Kukpi7 a été mis en alerte après la visite d’un employé du BC Wildfire Service. Il a immédiatement renvoyé le personnel du bureau de la bande chez lui et a commencé à arroser les zones autour de sa maison, en installant des tuyaux pour protéger les structures.

Peu de temps après, cette alerte s’est transformée en ordre. James et ses frères ont commencé le combat dans d’autres maisons, mais ont finalement été chassés par l’enfer.

«J’ai fait sortir ma femme… quelques secondes. Les choses tombaient tout autour de nous. Elle est sortie avec notre chat. Nous avons sauvé notre chaton, Smudge », a déclaré James.

L’évasion était si proche que le trio n’a même pas pu rejoindre leurs véhicules à temps. Ils se retirèrent et se réfugièrent sous le pont Squilax, mais y furent ensuite piégés.

James a déclaré que deux membres de la bande d’Adams Lake, « deux garçons courageux », se sont jetés à l’eau et ont dit au chef par téléphone qu’ils venaient le chercher.

Ce sauvetage, contre lequel James a dit avoir mis en garde, a été un succès. Mais depuis le bateau, tout ce dont il se souvient, c’est d’avoir vu sa communauté prendre feu.

« Les gens commencent tout juste à accepter ce qui a été perdu », a déclaré James.

Bien que de nombreuses maisons aient été perdues, James a déclaré qu’il en restait encore beaucoup, notamment des bâtiments de vie communautaire, des maisons de ville, le centre de bien-être du groupe et des unités résidentielles connectées, la plupart de Veterans Lane et le cimetière.

Et même si les pertes de structures ont été immenses, aucune vie n’a été perdue.

James a déclaré que le lendemain de l’incendie, une personne était portée disparue. Il a déclaré que tout le groupe était inquiet pendant le week-end, mais la bonne nouvelle est arrivée lundi matin que la seule personne portée disparue était bel et bien en vie.

« Vous savez, oui, nous avons perdu des maisons, mais le plus important… Cette maison ne devient pas un foyer si la famille n’y est pas. Et tout le monde dans la communauté est sorti sain et sauf », a-t-il déclaré.

Rocky a déclaré qu’il avait ressenti un élan de soutien depuis que l’incendie s’est déclaré.

« Non seulement nous, en tant que communauté, souffrons, mais tout le monde souffre avec nous. J’ai eu des amis qui m’ont appelé pour me demander comment je vais, est-ce que je vais bien. Ils se sentent avec moi. Parce que cette maison comptait beaucoup, non seulement pour nous en tant que famille, mais aussi pour eux. Ma mère accueillait tout le monde dans cette maison », a-t-il déclaré.

Le groupe doit maintenant se tourner vers la guérison, a déclaré James, soulignant que le rire est le meilleur remède que Tkelt Kukpi7 (le créateur) puisse fournir.

« J’entends mes aînés rire et plaisanter, sachant qu’ils n’ont rien sur quoi revenir, mais qu’ils peuvent toujours s’asseoir les uns avec les autres, se rendre visite et partager leur chagrin ensemble, mais aussi guérir », a déclaré James.

Les coûts de reconstruction devraient se chiffrer en dizaines de millions, a déclaré James, soulignant qu’il espérait ramener les membres du groupe dans leurs maisons avant que la neige ne tombe.

Le Kukpi7 a également pris un moment vendredi pour remercier les pompiers pour leurs efforts.

« Je voudrais une fois de plus réitérer et exprimer ma gratitude et mon appréciation à tous ces jeunes hommes et femmes courageux qui ont risqué leur vie pour des communautés et des familles qui n’étaient pas les leurs », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas d’échec. Il n’y en a pas. Les pompiers n’allaient pas être refusés.

En savoir plus: