Le chef de Samsung, Jay Y. Lee, a obtenu la grâce présidentielle

Le vice-président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, a obtenu vendredi une grâce présidentielle, une mesure largement symbolique qui pourrait lui permettre de prendre le contrôle du géant de l’électronique.

Lee, le chef de facto de Samsung, a obtenu une libération conditionnelle et a été libéré de prison en août 2021, après avoir purgé une peine de deux ans et demi sur une peine de cinq ans pour corruption, parjure et détournement de fonds. La grâce, accordée par le président coréen Yoon Suk-yeol, intervient au milieu des craintes croissantes de l’inflation mondiale et des problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement à la suite de la politique de tolérance zéro de la Chine envers le COVID-19.

“Dans le but de surmonter la crise économique en revitalisant l’économie, le vice-président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, dont la peine de prison avec sursis a pris fin récemment, sera réintégré”, a déclaré le gouvernement coréen dans un communiqué rapporté par Bloomberg.

Lee était vice-président de Samsung et dirigeait de facto l’entreprise depuis que son père, Lee Kun-Hee, avait subi une crise cardiaque en 2014. Il avait encouru jusqu’à 12 ans de prison après avoir été accusé de corruption en 2017. L’affaire était partie d’un scandale de corruption qui a conduit à la destitution de l’ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye.

Lee, qui avait toujours nié les allégations devant le tribunal, ne pourrait pas travailler pendant cinq ans et faisait face à des restrictions sur les voyages à l’étranger en vertu de la loi coréenne. Mais le ministère de la Justice du pays aurait le pouvoir d’accorder des exceptions.

Cette décision intervient dans le sillage de la politique de tolérance zéro de la Chine contre la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des fermetures dans certaines des zones les plus peuplées du pays et des contraintes de fabrication dans l’industrie.

Samsung n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.