Le vice-président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, a été condamné à deux ans et demi d’emprisonnement, à la suite d’un nouveau procès pour un projet de corruption très médiatisé impliquant l’ancien président sud-coréen, Park Geun-hye.

Le verdict a été annoncé lundi par la Haute Cour de Séoul, après que l’affaire de corruption contre Lee ait été renvoyée par la Cour suprême du pays pour un nouveau procès.

Le patron de Samsung a été reconnu coupable de dissimulation de produits criminels, de corruption et de détournement de fonds d’une valeur d’environ 7,8 millions de dollars, et a été condamné à une peine de 30 mois de prison. Le système de corruption impliquait un associé de l’ancien président Park Geun-hye, qui purge actuellement une peine de 20 ans de prison. Sa peine a été confirmée par le plus haut tribunal de Corée du Sud la semaine dernière.

La nouvelle peine de Lee est deux fois plus légère que celle qu’il a reçue en 2017, lorsqu’il a été emprisonné pendant cinq ans pour la même affaire. L’homme d’affaires a passé un an derrière les barreaux à l’époque, avant que la peine ne soit réduite et suspendue en appel. Cette année devrait compter pour la nouvelle peine, ne laissant que 18 mois à purger.

Cependant, la sentence arrive à un moment malheureux pour Lee, car il sera désormais incapable de superviser le processus d’héritage de son père, feu le président du groupe Samsung, Lee Kun-hee, décédé en octobre. Le verdict a déjà réduit les parts de marché de Samsung Electronics, qui ont chuté d’environ 4% après l’annonce de la décision. Les affiliés de la société, dont Samsung Life Insurance et Samsung C&T, ont également vu leur valeur marchande fortement entamée.

Aussi sur rt.com L’ex-président sud-coréen Park Geun-hye obtient une réduction de 20 ans de prison dans un procès pour corruption

Le chef de Samsung devrait purger une peine dans la même prison dans laquelle il était auparavant détenu – le centre de détention de Séoul, situé à la périphérie de la capitale du pays. En raison de la pandémie de coronavirus en cours, Lee devrait être testé pour le virus et passer trois semaines à l’isolement jusqu’à ce que le processus de test soit terminé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!