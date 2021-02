Le chef de Salvador, combatif mais populaire, pourrait resserrer son emprise lors des élections

MEXICO CITY – Au cours de ses deux premières années de fonction, le président d’El Salvador a fait entrer des soldats dans la législature du pays, a défié les décisions de la Cour suprême, a publié des photos de membres de gangs à peine vêtus entassés sur le sol d’une prison et a envoyé l’armée pour détenir quiconque rompant la quarantaine.

Les Salvadoriens ne peuvent pas en avoir assez de lui. Le président Nayib Bukele, qui bénéficie d’un taux d’approbation d’environ 90% dans les sondages, devrait élargir encore son mandat lors des élections législatives de dimanche, ce qui pourrait offrir une victoire décisive à son parti.

Le vote pourrait également doter M. Bukele de nouveaux pouvoirs radicaux: le contrôle d’une législature dominée par l’opposition, ainsi que la possibilité de commencer à changer la Constitution et, éventuellement, de refaire le gouvernement à son image. Si son parti et ses alliés remportent les deux tiers des sièges, ils peuvent remplacer le procureur général et nommer de nouveaux juges à la Cour suprême.