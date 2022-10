Le chef de Red Bull, Christian Horner, déclare que l’équipe “ accepte à contrecœur ” la punition pour violation du plafond des coûts de F1 2021

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a rejeté les suggestions selon lesquelles l’équipe aurait tiré un avantage du dépassement du plafond des coûts

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a rejeté les suggestions selon lesquelles l’équipe aurait tiré un avantage du dépassement du plafond des coûts

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que l’équipe “acceptait à contrecœur” la décision de la FIA de leur infliger une amende et d’imposer des restrictions sur le temps de développement de leur voiture suite à une violation du plafond des coûts de Formule 1 2021.

La FIA a annoncé vendredi que le non-respect « mineur » par Red Bull de la limite de 145 millions de dollars lors de la première campagne victorieuse de Max Verstappen avait entraîné une amende de 7 millions de dollars et une réduction de 10 % de leur temps de soufflerie au cours des 12 prochains mois.

Red Bull a conclu mercredi un “accord de violation acceptée” (ABA) avec la FIA, dans lequel l’équipe a dû admettre ses actes répréhensibles, ayant dépassé de 2,2 millions de dollars le plafond après avoir exclu ou ajusté de manière inexacte un certain nombre de coûts. La FIA a reconnu que si un crédit d’impôt avait été correctement appliqué, Red Bull n’aurait dépassé que 0,5 million de dollars, ce qui aurait entraîné un dépassement de 0,37 %.

Au cours d’une conférence de presse de près d’une heure tenue vendredi avant le début du Grand Prix de Mexico, Horner a qualifié les sanctions de “draconiennes” et a fait valoir que les dépenses excessives avaient été en grande partie causées par différentes “interprétations” des dépenses de Red Bull pour restauration, licenciement et indemnités de maladie.

“Nous aurions pu envisager une période de 12 mois pour mettre fin à cette situation”, a déclaré Horner, décrivant ce qui aurait pu se passer si Red Bull avait choisi de ne pas accepter l’ABA.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Martin Brundle et Paul di Resta de Sky F1 pensent tous deux que la sanction pour la violation du plafond des coûts de Red Bull est “à peu près juste”. Ils se demandent également si la brèche a aidé Max Verstappen Martin Brundle et Paul di Resta de Sky F1 pensent tous deux que la sanction pour la violation du plafond des coûts de Red Bull est “à peu près juste”. Ils se demandent également si la brèche a aidé Max Verstappen

“Avec la quantité de spéculations, de commentaires et de snipes qui se sont déroulés dans le paddock, nous avons estimé qu’il était dans l’intérêt de tout le monde – notre intérêt, l’intérêt de la FIA, dans l’intérêt de la F1 – de dire ‘nous fermons le livre’, et nous fermez le livre ici et aujourd’hui.

“Nous acceptons les pénalités, à contrecœur, mais nous les acceptons.”

Red Bull était déjà prêt à passer moins de temps dans sa soufflerie – où les équipes de F1 testent et perfectionnent l’aérodynamique de leur voiture – que leurs rivaux en raison de leur victoire au championnat des constructeurs de cette année, qu’ils ont conclu le week-end dernier aux États-Unis pour suivre Verstappen. deuxième titre de pilotes.

Avec leur pénalité, Red Bull devrait avoir 25 runs dans sa soufflerie la saison prochaine au lieu de 28. Ferrari, par référence, aura 30 runs s’il termine deuxième du championnat, et Mercedes 32 s’il termine troisième comme prévu. Le constructeur en dernière position compte 46 runs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Craig Slater, journaliste de Sky Sports News F1, explique l’étendue de la sanction de Red Bull après avoir accepté une violation des règles de plafonnement des coûts Craig Slater, journaliste de Sky Sports News F1, explique l’étendue de la sanction de Red Bull après avoir accepté une violation des règles de plafonnement des coûts

“La partie la plus draconienne est la pénalité sportive, qui est une réduction de 10% de notre capacité à utiliser notre soufflerie et nos outils aérodynamiques”, a déclaré Horner.

“J’ai entendu des gens rapporter aujourd’hui que c’est une quantité insignifiante. Laissez-moi vous dire maintenant, c’est une quantité énorme. Cela représente entre un quart et une demi-seconde de tour.

“Ces 10% auront un impact sur notre capacité à performer sur la bonne voie.”

” Brûler notre soufflerie ne suffirait pas à nos rivaux “

Au milieu des accusations de “tricherie” du patron de McLaren, Zak Brown, et des critiques féroces d’autres rivaux, Red Bull a toujours clamé son innocence, et Horner a rejeté les suggestions selon lesquelles son équipe devait des excuses à quiconque.

“Je pense que nous sommes probablement dus à des excuses de certains de nos rivaux pour certaines des affirmations qu’ils ont faites”, a-t-il déclaré.

“Nous ne nous excusons pas pour la façon dont nous avons joué, la façon dont nous avons agi. Nous prenons le menton qu’il y a des leçons à tirer, et potentiellement des erreurs ont été commises dans notre soumission, qui avec l’avantage de recul et de vision 20-20, tout le monde peut être un spécialiste. Mais il n’y avait aucune intention, il n’y avait rien de malhonnête, et il n’y avait certainement pas de tricherie impliquée, ce qui a été allégué dans certains coins. Je ne pense donc pas que nous ayons besoin s’excuser.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur de l’équipe Alpine, Otmar Szafnauer, réagit à la nouvelle de la pénalité de 7 millions de dollars de la FIA pour le non-respect du plafond des coûts de Red Bull Le directeur de l’équipe Alpine, Otmar Szafnauer, réagit à la nouvelle de la pénalité de 7 millions de dollars de la FIA pour le non-respect du plafond des coûts de Red Bull

“Nous avons pris notre martèlement en public, nous avons pris un martèlement très public à travers les accusations qui ont été portées par d’autres équipes. Nos pilotes ont été hués sur les circuits, et les dommages à la réputation qui ont été causés par les allégations ont été Il est maintenant temps que cela s’arrête et passe à autre chose.

Horner, qui s’est dit confiant que Red Bull sera sous le plafond des coûts pour la saison 2022, a admis que l’équipe devra travailler “incroyablement dur” pour surmonter la pénalité sportive au cours des deux prochaines années.

“C’est un handicap”, a-t-il dit. “Nous allons devoir travailler incroyablement dur. Cela donne un avantage à nos concurrents, c’est pourquoi ils poussaient si fort pour une pénalité draconienne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Horner a affirmé lors du GP des États-Unis le week-end dernier que le fait que Red Bull soit accusé d’activités frauduleuses était “choquant” Horner a affirmé lors du GP des États-Unis le week-end dernier que le fait que Red Bull soit accusé d’activités frauduleuses était “choquant”

“Nous allons devoir être efficaces avec notre temps et avec les parcours que nous choisissons de faire dans notre soufflerie. J’ai pleinement confiance en la capacité de notre équipe, je pense qu’ils l’ont démontré à maintes reprises. Il y avait d’autres pénalités sportives à la disposition de la FIA, mais celle-ci a évidemment été fortement sollicitée par nos concurrents car ils pensaient qu’elle nous frapperait le plus durement.

“Je suis sûr que pour eux, ce ne sera pas suffisant. Je suis sûr que si vous brûliez notre soufflerie, ce ne serait pas suffisant. Mais c’est une sanction que la FIA, après un très long dialogue avec eux , ils connaissent l’impact que cela a sur nous.

“Nous avons peut-être perdu 10% en ATR (temps en soufflerie), mais je pense que nous avons gagné 25% en motivation de chaque membre du personnel à Milton Keynes.”