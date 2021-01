Le chef des Proud Boys, qui a été arrêté à Washington peu avant l’émeute du Capitole, a déjà travaillé sous couverture et a coopéré avec les enquêteurs après avoir été accusé de fraude en 2012, selon des documents judiciaires.

Henry «Enrique» Tarrio a aidé les forces de l’ordre dans diverses enquêtes il y a près de dix ans en fournissant des informations et en se mettant sous couverture, selon les archives.

Les Proud Boys sont un groupe extrémiste chauviniste d’extrême droite qui s’est emparé des politiques de l’administration Trump et a été un agitateur majeur lors des manifestations précédentes et de l’émeute du Capitole le 6 janvier. Les Proud Boys ont dénoncé un «État profond» et travaillent briser le système gouvernemental actuel, et les révélations de Tarrio en tant qu’informateur fédéral ont donc été une surprise.

Les détails de la coopération de Tarrio, qui ont été rapportés pour la première fois mercredi par Reuters, ont été trouvés dans une transcription d’une audience de 2014 devant un tribunal fédéral de Floride concernant sa peine pour avoir participé à un programme impliquant la revente de bandelettes de test diabétique.

Le procureur et l’avocat de la défense de Tarrio ont tous deux cité la coopération étendue de Tarrio en faisant valoir que sa peine de 30 mois devrait être réduite. Le juge a accepté de réduire sa peine à 16 mois, selon les archives.

« Votre Honneur, franchement, au cours de toutes les années, c’est-à-dire maintenant plus de 30 ans que je fais cela, je n’ai jamais eu de client aussi prolifique en termes de coopération à aucun égard », a déclaré l’avocat de Tarrio à l’époque, Jeffrey Feiler, selon la transcription.

Un e-mail sollicitant un commentaire n’a pas été immédiatement renvoyé par un avocat représentant Tarrio dans son affaire actuelle. Dans une interview avec Reuters, Tarrio a nié avoir jamais coopéré avec les autorités.

Après la mise en accusation de Tarrio en 2012, il a aidé le gouvernement à poursuivre plus d’une douzaine d’autres personnes, a déclaré le procureur fédéral au juge, selon la transcription. L’avocat de Tarrio a déclaré qu’il était le premier accusé à coopérer dans l’affaire et qu’il était également impliqué dans diverses opérations d’infiltration de la police impliquant des choses comme les stéroïdes anabolisants et les stupéfiants sur ordonnance.

«Dès le premier jour, c’est lui qui a voulu parler aux forces de l’ordre, a voulu effacer son nom, a voulu redresser la situation pour qu’il puisse continuer sa vie. Et il a en fait coopéré de manière significative », a déclaré le procureur, selon la transcription.

Tarrio a été arrêté à Washington le 4 janvier, deux jours avant que la foule pro-Trump ne prenne d’assaut le Capitole dans le but d’annuler la victoire du président Joe Biden.

Il a été accusé d’avoir vandalisé une bannière Black Lives Matter dans une église noire historique lors d’une manifestation antérieure dans la capitale nationale. La bannière a été arrachée de la propriété de l’église méthodiste unie d’Asbury, déchirée et incendiée en décembre.

Tarrio a été vu avec la vidéo de l’incident publiée sur YouTube, selon un rapport de police. Lorsque la police a arrêté Tarrio, les agents ont trouvé dans son sac deux magazines déchargés portant le logo des Proud Boys, d’une capacité de 30 cartouches chacun, ont déclaré les autorités.

Richer a rapporté de Boston. Le journaliste d’Associated Press Curt Anderson à Saint-Pétersbourg, en Floride, a contribué à ce rapport.