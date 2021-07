Le chef de produit HMD annonce que le nouveau produit phare de Nokia arrivera le 11 novembre

HMD Global a eu beaucoup de mal avec la construction d’un produit phare de Nokia. Après que le Nokia 9 PureView n’ait pas réussi à faire bonne impression sur le marché, nous avons connu une progression de rumeurs – à propos du 9.1, puis du 9.2 et plus récemment du 9.3 PureView, chacune suivie d’une rumeur de lancement retardé. Maintenant, même les rumeurs se sont arrêtées.

À présent C’est la maison rapporte que HMD prépare un produit phare 5G qui sera lancé en Chine du 11 au 11 novembre, alias Singles’ Day, un grand événement commercial en Chine. Et ce n’est pas une simple rumeur, cela vient d’une citation de Zhang Yucheng, le chef de produit pour HMD en Chine.

Le PM n’a donné aucun détail sur l’appareil et nous ne pouvons pas non plus examiner les fuites passées, car elles couvrent plusieurs années de projets qui n’ont jamais vu le jour. Le téléphone peut même ne pas suivre le schéma de nommage « 9.3 » car HMD est passé de là.

Zhang Yucheng mentionnant le produit phare de Nokia qui arrive le jour des célibataires

Tout tourne autour de la série X maintenant. Le Nokia X50 est censé apporter un appareil photo de 108 MP et un chipset S775. Parmi les autres spécifications présumées, citons les optiques Zeiss pour les appareils photo principaux, téléobjectifs et ultra larges, un écran 1440p+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie de 6 000 mAh. Cela semble beaucoup plus puissant que tout ce que HMD a lancé récemment, certainement mieux que les X20 et X10, mais pas tout à fait un produit phare de premier plan.

Un récent rumeur affirme qu’un téléphone Nokia X70 obtiendra un capteur personnalisé co-conçu par Nokia Technology. Cette possibilité est à la fois excitante et inquiétante, vu les performances de l’appareil photo PureView hautement personnalisé du Nokia 9 (Light, le fabricant de l’appareil photo s’est même retiré du secteur des téléphones). Nous sommes probablement à des mois de toute rumeur solide sur les spécifications réelles du produit phare de Nokia (s’il existe même – nous avons déjà été brûlés).

La source (en chinois) | Passant par