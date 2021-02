Le chef de prison brutal a surnommé Hitler «  enchaîné, torturé et violé 100 détenus avec des hot rods enflammés  »

Un chef de prison notoire a été licencié après avoir prétendument torturé et violé plus de 100 détenus avec des hot rods.

Le colonel Igor Mokeev – surnommé « Hitler » – a été limogé après que des allégations d ‘ »actions illégales à caractère sexuel » ont émergé dans sa prison sibérienne d’Irkoutsk.

Aziyana Oorzhak Ondar a affirmé que son frère détenu, Kezhik Ondar, était « définitivement handicapé » après que son rectum ait été « déchiré » par une tige chauffante par immersion.

Elle a dit qu’il avait besoin de deux opérations chirurgicales.

La «torture» dans le centre de détention provisoire d’Irkoutsk SIZO-1 a été confirmée par un médiateur.

« Ondar a gémi, crié et appelé à l’aide pendant trois jours, mais aucun membre de l’administration du SIZO-1 n’a arrêté ces tortures et ces viols », selon un récit de cet incident ignoble.

Un officier supérieur aurait « souri » et « fermé silencieusement » sa porte.

Mokeev a maintenant été licencié et il fait l’objet d’une enquête pour avoir « discrédité » le service.

Un autre haut responsable de la prison a été arrêté pour torture.

D’autres membres du personnel font également face à des poursuites pénales, selon les rapports.

Un ancien détenu et militant contre les abus dans les prisons en Russie, Vladimir Osechkin, 40 ans, a déclaré: « Nous pensons que ce qui est arrivé à Kezhik Ondar a également été souffert par plus d’une centaine de détenus. »

Osechkin a déclaré que Mokeev était connu comme « Hitler » et « les détenus terrifiés pendant plus de dix ans ».

« [He] est licencié et ne pourra plus jamais organiser de torture », a-t-il déclaré.

Il y a cinq ans, Mokeev a répondu en affirmant que son centre de détention était connu comme le « territoire de la torture ».

« Il y a des rapports à ce sujet », a-t-il déclaré aux médias locaux, niant les allégations.

« En effet, il y a beaucoup d’émotions, mais il n’y a pas de faits. »

La Direction principale du système pénitentiaire fédéral a confirmé que des «actions illégales» auraient eu lieu dans la prison.

Un nouveau chef a été nommé responsable du centre de détention provisoire d’Irkoutsk SIZO-1.

Cela vient après qu’un groupe de défense des droits civiques a affirmé que les cachots de torture étaient gérés par des voyous de Poutine dans une Ukraine déchirée par la guerre.

Les victimes auraient été mutilées avec des outils chirurgicaux, battues à coups de marteau et électrocutées.

Des photos effrayantes montreraient les sous-sols humides utilisés comme prisons secrètes pour ceux qui sont détenus par les rebelles soutenus par la Russie et les mercenaires qui combattent à leurs côtés.

On prétend que plus de 200 personnes – y compris des civils – sont détenues dans les installations barbares à l’intérieur d’anciens bunkers nucléaires dans l’est de l’Ukraine.

Ils seraient dirigés par les forces séparatistes ukrainiennes soutenues par le Kremlin dans la soi-disant République populaire de Donetsk et dans la République populaire de Louhansk.