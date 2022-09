Le chef de Poutine, Medvedev, prévient que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires sur le champ de bataille dans une tentative désespérée de s’accrocher au territoire ukrainien annexé

Un proche allié de Vladimir Poutine a averti que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires sur le champ de bataille dans le but de s’accrocher au territoire qu’elle a saisi à l’Ukraine.

Dmitri Medvedev – un ancien président de la Russie – a donné l’avertissement effrayant à la suite de la diatribe télévisée de Poutine dans laquelle il menaçait l’Occident avec des armes nucléaires.

Dmitri Medvedev est un proche allié de Vladimir Poutine Crédit : EPA

Un missile russe Iskander à capacité nucléaire tiré en Ukraine Crédit : AFP

Des référendums ont lieu dans certaines parties de l’Ukraine que les forces de Moscou ont saisies après son invasion en février, et en 2014, lors de l’unification avec la Russie.

Les votes dans les provinces de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, ainsi que dans une partie de la province de Mykolaïv, sont largement considérés comme une imposture et devraient produire le résultat souhaité par Poutine.

S’ils rejoignent la Russie, ils auront droit à la protection contre les armes nucléaires russes, a déclaré Medvedev.

“Toutes les armes russes, y compris les armes nucléaires stratégiques et les armes basées sur de nouveaux principes, pourraient être utilisées pour une telle protection”, a-t-il déclaré, faisant peut-être référence aux missiles hypersoniques.

Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré « qu’il n’y a pas de retour en arrière » en ce qui concerne les référendums.

“Les républiques du Donbass et d’autres territoires seront acceptés en Russie”, a-t-il déclaré.

Connu comme le « yes man » de Poutine, Medvedev, 56 ans, était auparavant considéré comme plus modéré que le dirigeant russe, bien qu’il ait adopté une ligne de plus en plus dure ces dernières années.

Depuis que la guerre a commencé à se retourner contre Poutine, des craintes ont été exprimées selon lesquelles il pourrait ordonner l’utilisation d’armes nucléaires tactiques, conçues pour être utilisées sur le champ de bataille plutôt que pour détruire des villes.

Bien qu’elles soient plus petites en puissance explosive que les armes nucléaires stratégiques, elles sont néanmoins capables d’infliger des pertes dévastatrices à un ennemi.

Les armes nucléaires du champ de bataille sont généralement transportées dans des bombes, des obus d’artillerie et des missiles plus petits.

Le général en chef de l’Ukraine a récemment averti qu’il existait une “menace directe”. Poutine pourrait ordonner leur utilisation dans le but de renverser le cours de la guerre.

Le général Valeriy Zaluzhnyi a déclaré qu’un tel ordre pourrait alors nous emmener au bord de la Troisième Guerre mondiale.

Et l’ancienne secrétaire générale adjointe de l’Otan, Rose Gottemoeller, a déclaré que Poutine pourrait ordonner une « grève de démonstration nucléaire ».

Cela prendrait la forme « soit d’une frappe unique au-dessus de la mer Noire, soit d’une frappe contre une installation militaire ukrainienne ».

Le général britannique à la retraite Sir Richard Barrons a également averti que le tyran russe utiliserait “probablement” des armes nucléaires tactiques s’il risquait d’être refoulé en Ukraine.

Plus tôt cette semaine, Poutine a lancé un terrifiant avertissement nucléaire à la Grande-Bretagne et à l’Occident alors qu’il enrôlait de force 300 000 réservistes dans sa guerre désastreuse en Ukraine.

Les analystes disent qu’il calcule que l’Occident clignera des yeux face à sa menace nucléaire – et ne soutiendra pas une attaque ukrainienne pour récupérer les “territoires libérés” qu’il a volés.

“Notre pays dispose de divers moyens de défense, et dans certaines composantes plus avancés que ceux des pays de l’Otan”, a lancé Poutine.

“Lorsque l’intégrité territoriale de notre pays sera menacée, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour défendre la Russie et notre peuple. Ce n’est pas du bluff. »