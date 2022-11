Yevgeny Prigozhin, un entrepreneur connu sous le nom de “chef de Poutine” en raison de ses contrats de restauration avec le Kremlin, aurait admis lundi qu’il s’était ingéré dans les élections américaines et a déclaré qu’il continuerait à le faire – confirmant pour la première fois les accusations qu’il a été rejeter pendant des années.

“Nous avons interféré, interférons et continuerons d’interférer. Soigneusement, précisément, chirurgicalement et à notre manière”, a déclaré Prigozhin dans des remarques publiées par ses porte-parole sur les réseaux sociaux.

Prigozhin, une douzaine d’autres ressortissants russes et trois entreprises russes ont été accusés d’avoir mené une campagne secrète sur les réseaux sociaux visant à fomenter la discorde et à diviser l’opinion publique américaine avant l’élection présidentielle américaine de 2016.

Ils ont été inculpés en 2018 dans le cadre de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence électorale russe.

En 2020, le ministère de la Justice a décidé de rejeter les accusations portées contre deux des entreprises inculpées, Concord Management and Consulting LLC et Concord Catering, affirmant qu’ils avaient conclu qu’un procès contre une entreprise défenderesse sans présence aux États-Unis et sans perspective de punition significative même s’il était reconnu coupable, il exposerait probablement des outils et des techniques sensibles d’application de la loi.

“Bien que le titre puisse suggérer que la Russie n’a aucun intérêt à s’immiscer dans les élections américaines de mardi, la citation réelle – utilisant le métier commercial traditionnel russe d’ambiguïté intentionnelle – implique que la Russie vise les intermédiaires. La communauté du renseignement américain a publié plusieurs évaluations que la Russie a déployé des opérations d’influence ciblant plusieurs élections américaines, la dernière ayant eu lieu en 2020. Le MM traditionnel de la Russie n’est pas de changer les votes ou d’aider un parti politique ou un candidat spécifique. Il s’agit de saper la confiance des électeurs américains dans le processus électoral et de semer le trouble”, a déclaré Rebekah. Köffler, auteur de , “Le manuel de Poutine : le plan secret de la Russie pour vaincre l’Amérique,” a dit.

Prigozhin avait nié toute implication dans l’ingérence électorale jusqu’à présent.

Il a également nié auparavant les liens avec la force mercenaire Wagner, mais en septembre, il a admis l’avoir fondée et financée en 2014 et a commencé à parler ouvertement de son implication dans la guerre en Ukraine.

“Il aurait supervisé et approuvé leurs opérations d’ingérence politique et électorale aux États-Unis, qui comprenaient l’achat d’espace de serveur informatique américain, la création de centaines de personnages fictifs en ligne et l’utilisation d’identités volées de personnes aux États-Unis”, a déclaré le FBI a déclaré dans une affiche recherchée en mars.

Louis Casiano de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.