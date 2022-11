Le “chef de Poutine” admet son ingérence dans les élections américaines

L’entrepreneur Yevgeny Prigozhin, lié au Kremlin, a admis lundi qu’il s’était ingéré dans les élections américaines et qu’il continuerait de le faire, confirmant pour la première fois les accusations qu’il rejette depuis des années.

“Nous avons interféré, interférons et continuerons d’interférer. Soigneusement, précisément, chirurgicalement et à notre manière », a déclaré Prigozhin dans des propos publiés sur les réseaux sociaux.

La déclaration, du service de presse de son entreprise de restauration qui lui a valu le surnom de “chef de Poutine”, est intervenue à la veille des élections américaines de mi-mandat en réponse à une demande de commentaires.

Il s’agit du deuxième aveu majeur ces derniers mois de l’homme d’affaires de 61 ans lié au président russe Vladimir Poutine. Prigozhin a précédemment cherché à garder ses activités sous le radar et semble maintenant de plus en plus intéressé à gagner du poids politique.

En septembre, il a également déclaré publiquement qu’il était derrière la force mercenaire du groupe Wagner – ce qu’il avait également nié auparavant – et a parlé ouvertement de son implication dans la guerre de 8 mois de la Russie en Ukraine. L’entrepreneur militaire a également envoyé ses forces dans des endroits comme la Syrie et l’Afrique subsaharienne.

Une vidéo est également apparue récemment d’un homme ressemblant à Prigozhin visitant des colonies pénitentiaires russes pour recruter des prisonniers pour combattre en Ukraine.

En 2018, Prigozhin et une douzaine d’autres ressortissants russes et trois entreprises russes ont été accusés aux États-Unis d’avoir mené une campagne secrète sur les réseaux sociaux visant à fomenter la discorde et à diviser l’opinion publique américaine avant l’élection présidentielle de 2016 remportée par le républicain Donald Trump. Ils ont été inculpés dans le cadre de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence électorale russe.

Le ministère de la Justice en 2020 a décidé de rejeter les accusations portées contre deux des entreprises inculpées, Concord Management and Consulting LLC et Concord Catering, affirmant qu’ils avaient conclu qu’un procès contre une entreprise défenderesse sans présence aux États-Unis et sans perspective de sanction significative même si condamné exposerait probablement des outils et des techniques sensibles d’application de la loi.

En juillet, le département d’État a offert une récompense allant jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations sur l’ingérence russe dans les élections américaines, notamment sur Prigozhin et l’Internet Research Agency, la ferme de trolls de Saint-Pétersbourg que ses entreprises étaient accusées de financer.

Prigozhin avait nié toute implication dans l’ingérence électorale jusqu’à présent.

Les médias russes, les groupes de défense des droits des prisonniers et les proches des prisonniers ont rapporté cette année un effort considérable de Wagner et parfois de Prigozhin personnellement pour recruter des condamnés pour combattre en Ukraine. Prigozhin ne l’a pas directement confirmé, mais a déclaré dans une déclaration que “soit (la société militaire privée Wagner) et les condamnés, soit vos enfants” se battront en première ligne.

La semaine dernière, Wagner a ouvert un centre d’affaires à Saint-Pétersbourg, que Prigozhin a décrit comme une plate-forme pour “augmenter les capacités de défense” de la Russie.

Dimanche, il a également annoncé par l’intermédiaire du service de presse de Concord la création de centres d’entraînement pour les milices dans les régions russes de Belgorod et de Koursk, frontalières de l’Ukraine.

“Un habitant du quartier, comme personne d’autre, connaît ses territoires, est capable de lutter contre les groupes de sabotage et de reconnaissance et de porter le premier coup si nécessaire”, a-t-il déclaré.

Ancien propriétaire d’un stand de hot-dogs, Prigozhin a ouvert un restaurant chic à Saint-Pétersbourg qui a suscité l’intérêt de Poutine. Au cours de son premier mandat, Poutine a emmené le président français Jacques Chirac dîner dans l’un des restaurants de Prigozhin.

“Vladimir Poutine a vu comment j’ai construit une entreprise à partir d’un kiosque, il a vu que cela ne me dérangeait pas de servir les invités estimés parce qu’ils étaient mes invités”, se souvient Prigozhin dans une interview publiée en 2011.

Ses entreprises se sont considérablement développées. En 2010, Poutine a assisté à l’ouverture de l’usine de fabrication de repas scolaires de Prigozhin, construite grâce à des prêts généreux d’une banque d’État. Rien qu’à Moscou, sa société Concord a gagné des millions de dollars en contacts pour fournir des repas dans les écoles publiques. Prigozhin a également organisé la restauration pour les événements du Kremlin pendant plusieurs années et a fourni des services de restauration et des services publics à l’armée russe.

Lorsque des combats ont éclaté dans l’est de l’Ukraine entre des séparatistes soutenus par la Russie et les forces de Kyiv en 2014, Prigozhin a déclaré à son porte-parole qu’il cherchait à “constituer un groupe (de combattants) qui irait (là-bas) et défendrait les Russes”.

Les lois russes interdisent l’activité d’entrepreneurs militaires privés, mais les médias d’État ces derniers mois ont ouvertement rendu compte de l’implication de Wagner en Ukraine.

-The Associated Press

