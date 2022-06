Le chef de Pékin déclare que la ville «maintiendra une politique zéro COVID pendant les cinq prochaines années» – avant la suppression de la référence temporelle | Nouvelles du monde

Pékin a déclaré que la ville persisterait dans sa politique zéro COVID “au cours des cinq prochaines années”, bien qu’elle ait rapidement supprimé la référence à une période dans l’annonce.

Beijing Daily, un journal géré par l’État, a cité Cai Qi, le secrétaire du Parti communiste chinois (PCC) Pékinaffirmant que la ville “maintiendra sa politique de lutte contre la pandémie pendant les cinq prochaines années”.

Peu de temps après la publication de l’article et sa diffusion rapide sur les réseaux sociaux, la référence à la période a été supprimée.

La raison pour laquelle l’amendement a été apporté n’était pas claire. Il est possible que la mention de “cinq ans” ait été une référence standard au début de la prochaine période de planification quinquennale, qui commence le 1er juillet.

Mais la propagation rapide de la nouvelle sur les réseaux sociaux et la rétractation qui s’ensuit montrent l’inquiétude quant à la durée pendant laquelle la Chine poursuivra son objectif zéro.COVID politique.

Plus de deux ans après le début de la pandémie, la Chine est le seul grand pays engagé à éradiquer les épidémies de virus.

Cette politique signifie que la Chine n’a officiellement enregistré que 5 226 décès. Mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la stratégie n’est pas durable.

Cai Qi a déclaré que Pékin s’en tiendrait à la politique “dynamique zéro-COVID”, améliorerait les tests PCR réguliers et demanderait à tous les lieux publics de vérifier strictement les kits de santé des gens – des codes QR dynamiques basés sur les tests et l’historique des voyages qui déterminent si une personne peut se déplacer leur vie quotidienne, ou devraient être mis en quarantaine.

“La persévérance est la victoire”

Pékin a réussi à contrôler une épidémie soutenue d’Omicron, qui a conduit à la fermeture d’écoles, de parcs, de restaurants et de gymnases. La plupart des établissements sont ouverts et les élèves du primaire et du secondaire ont aujourd’hui repris le travail.

Shanghai revient lentement à un semblant de normalité après un verrouillage prolongé et sévère – certains restaurants permettront aux clients de revenir cette semaine.

Mais le président Xi Jinping a déclaré ce mois-ci que “la persévérance est la victoire” dans la lutte contre le COVID et rien n’indique que la Chine abandonnera sa politique – en particulier avant une importante réunion politique, prévue pour l’automne, où Xi devrait revendiquer un troisième mandat de président et de secrétaire général du PCC.

Mais il n’y a aucun signe de changement de politique même après cela. Le taux de vaccination de la Chine a ralenti, à moins de 800 000 par jour, alors que les autorités se concentrent plutôt sur les verrouillages et les quarantaines.

Seuls environ 64% des Chinois de plus de 60 ans ont reçu trois doses d’un vaccin et on craint que l’immunité existante ne diminue, car la plupart ont été vaccinés en 2021.

L’ambassadeur des États-Unis en Chine a déclaré qu’il s’attend à ce que la politique zéro COVID se prolonge au moins jusqu’en 2023.