Le chef de Pegida continue sa frénésie de défiguration du Coran — RT World News

Edwin Wagensveld n’a pas été arrêté après avoir accepté de ne pas brûler le livre saint musulman

Edwin Wagensveld, chef du groupe anti-islam Pegida, a déchiré une copie du Coran devant la Chambre des représentants des Pays-Bas dimanche à La Haye, faisant écho à une récente cascade devant l’ambassade de Turquie en Suède qui a indigné la majorité- nation musulmane.

Wagensveld, qui a été arrêté pour des manifestations similaires dans le passé, a cette fois évité d’être arrêté en coopérant avec une instruction de la police de ne pas brûler le livre sacré musulman comme il avait prévu de le faire. Il a également piétiné un deuxième Coran et les pages déchirées du premier.

Les autorités ont confirmé au média local Regio15 que le personnage d’extrême droite avait été laissé seul parce qu’il avait respecté les accords préexistants avec la ville.















Les efforts précédents de Wagensveld pour protester contre le «Islamisation» d’Europe à La Haye ont été sabordés avant qu’ils ne commencent, la police se déplaçant pour l’arrêter afin d’empêcher un incendie planifié du Coran. Il a également été arrêté à Rotterdam pour «insulter la foi» après avoir été entendu insulter le prophète musulman Mahomet et la religion elle-même à l’aide d’un mégaphone, bien qu’il n’ait pas été poursuivi après qu’il ait été déterminé qu’il n’avait pas commis de crime.

Plus tôt cette semaine, le politicien d’extrême droite danois Rasmus Paludan a brûlé un Coran devant l’ambassade de Turquie en Suède, livrant un monologue anti-islam avec l’autorisation et la protection de la police. Alors que les autorités suédoises ont cité le soutien constitutionnel du pays à la liberté d’expression pour justifier les actions provocatrices du chef du parti Stram Kurs (Hard Line), la cascade a indigné Türkiye.

Les médias turcs ont rapporté que son ministère des Affaires étrangères avait convoqué l’ambassadeur de Suède pour le mettre en garde contre l’autorisation de ce qu’il a appelé “clairement un crime haineux” d’aller de l’avant en disant qu’il n’était pas disposé à accepter “droits démocratiques« comme justification de »insultes aux valeurs sacrées.” Un drapeau suédois a été brûlé devant l’ambassade du pays à Ankara en représailles.

La cascade de Paludan a peut-être compromis les chances de la Suède d’adhérer à l’OTAN, pour laquelle elle a besoin de l’approbation de la Turquie. Ankara a exhorté pendant des mois la Suède à adopter une approche plus dure envers les groupes et les individus qu’elle considère comme des terroristes et leurs “la propagande.” Le gouvernement était déjà bouleversé par une récente manifestation au cours de laquelle un groupe pro-kurde a brûlé le président turc Recep Tayyip Erdogan en effigie.