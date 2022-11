Le chef de Oath Keepers a tenté de joindre Trump après le 6 janvier – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Quelques jours après le 6 janvier 2021, insurrection, Le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, a tenté de faire passer un message au président de l’époque, Donald Trump, l’exhortant à se battre pour rester au pouvoir et “sauver la république”, selon un témoignage au procès mercredi.

Rhodes a déclaré dans son message – remis à un intermédiaire – que le Gardiens du serment soutiendrait le président républicain s’il invoquait la loi sur l’insurrection et les appelait en tant que milice.

Le message n’est jamais parvenu à Trump. L’intermédiaire – un développeur de logiciels texan et un vétéran militaire qui a témoigné qu’il avait un moyen indirect d’atteindre le président – a été surpris et s’est plutôt adressé au FBI.

“Cela demande la guerre civile sur le sol américain … cela signifie que du sang va être versé dans les rues où se trouve votre famille”, a déclaré Jason Alpers aux jurés. Il a décidé de ne pas transmettre les paroles de Rhodes. “Cela m’aurait amené à être d’accord avec cette idéologie d’une manière ou d’une autre, ce que je n’ai pas fait.”

Les jurés ont également entendu un enregistrement qu’Alpers a fait de sa rencontre avec Rhodes dans un parking, où les dirigeants des Oath Keepers ont dit “nous aurions dû apporter des fusils”, en référence à l’émeute du Capitole. Le groupe avait une grande réserve d’armes dans une chambre d’hôtel dans la Virginie voisine, mais ne les a pas utilisées ce jour-là. Les agents du FBI ont également retrouvé plus de 17 000 $ en pièces d’armes à feu, chargeurs, munitions et autres articles achetés par Rhodes après l’insurrection.

Alpers a témoigné alors que les procureurs commençaient à conclure leur affaire contre Rhodes et quatre associés dans l’affaire la plus grave découlant de l’attaque du 6 janvier pour être encore jugée. Les procureurs ont cherché à montrer que Rhodes continuait de comploter pour arrêter le transfert du pouvoir présidentiel même après l’émeute du Capitole, qui a retardé la certification de la victoire électorale du démocrate Joe Biden.

Le lien d’Alpers avec Trump n’est pas clair, et il n’a pas précisé comment il aurait pu lui faire passer le message. Alpers s’est rendu au FBI quelques mois plus tard avec l’enregistrement de sa rencontre mi-janvier 2021 avec Rhodes.

Les deux hommes avaient une connaissance mutuelle et Alpers a accepté de rencontrer le chef du groupe antigouvernemental pour potentiellement transmettre un message à Trump. Il a rencontré Rhodes avec un groupe de supporters dans un parking d’un magasin d’électronique dans la région de Dallas.

Alpers a enregistré la réunion avec un appareil d’enregistrement à clé USB pour se protéger et s’assurer qu’il avait une représentation précise du message, a-t-il déclaré. Après avoir discuté avec Alpers, Rhodes a écrit un message sur le téléphone d’Alpers pour le président.

Dans ce document, Rhodes a imploré Trump d’invoquer la loi sur l’insurrection et a promis que les gardiens du serment le soutiendraient s’il le faisait.

« Vous devez utiliser la loi sur l’insurrection et utiliser le pouvoir de la présidence pour l’arrêter. Nous tous, vétérans, vous soutiendrons », a écrit Rhodes. Si Trump n’agissait pas, Rhodes a averti que Trump et ses enfants “mourraient en prison”. Lors de la réunion, Rhodes a également exprimé sa frustration envers le président à sa nouvelle connaissance.

“S’il ne fait pas ce qu’il faut et qu’il se laisse expulser illégalement, nous aurions dû apporter des fusils”, a déclaré Rhodes, selon l’enregistrement de la réunion. «Nous aurions dû le réparer sur-le-champ. Je pendrais (juron) Pelosi au lampadaire”, a déclaré Rhodes, faisant référence à la présidente de la Chambre démocrate, Nancy Pelosi.

Rhodes et ses co-accusés sont les premiers parmi des centaines de personnes arrêtées lors de l’émeute du Capitole à être jugées pour complot séditieux, une accusation rare de l’époque de la guerre civile qui nécessite jusqu’à 20 ans derrière les barreaux. Les enjeux sont élevés pour le ministère de la Justice, qui a obtenu une telle condamnation pour la dernière fois au procès il y a près de 30 ans, et a l’intention de juger deux autres groupes sur l’accusation plus tard cette année.

Les avocats de Rhodes ont déclaré que leur client n’avait pas commis de complot séditieux parce qu’il pensait que Trump allait invoquer la loi sur l’insurrection et appeler les Oath Keepers en tant que milice pour réprimer ce que Rhodes considérait comme un coup d’État des démocrates.

La loi sur l’insurrection donne aux présidents une large autorité pour appeler l’armée et décider de la forme que prendra cette force. Trump a flotté en l’invoquant à d’autres moments de sa présidence mais ne l’a jamais fait. Les avocats de Rhodes ont fait valoir que leur client ne faisait que faire pression sur un président pour qu’il utilise une loi.

Tout en interrogeant Alpers à la barre, les avocats de la défense ont cherché à présenter le message comme un autre moyen pompeux d’appeler un élu à invoquer une loi. Alpers a également reconnu qu’il n’avait pas immédiatement remis l’enregistrement au FBI, affirmant qu’il ne voulait pas s’impliquer au départ.

En procès avec Rhodes, de Granbury, Texas, sont Kelly Meggs, chef du chapitre de Floride des Oath Keepers; Kenneth Harrelson, un autre gardien du serment de Floride ; Thomas Caldwell, un officier du renseignement de la marine américaine à la retraite de Virginie, et Jessica Watkins, qui dirigeait un groupe de milice de l’Ohio.

La rédactrice de l’Associated Press, Alanna Durkin Richer à Boston, a contribué à ce rapport.

