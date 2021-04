Alors que la deuxième vague de la pandémie Covid-19 balaie le pays, les autorités sont occupées à rappeler aux gens l’importance de porter des masques pour freiner la propagation du virus mortel – parfois en émettant des directives et en imposant des amendes, et à d’autres moments, en envoyant le message via des photographies innovantes, des mèmes ou des puzzles sur les réseaux sociaux.

Le PDG de Niti Aayog, Amitabh Kant, a également partagé un puzzle sur Twitter pour sensibiliser le public à ce problème. Il a demandé à ses abonnés sur les réseaux sociaux d’identifier celui qui ne portait pas de masque dans son message.

«Évitez la propagation du # COVID19 en portant un masque. Selon vous, qui enfreint les règles ici? » lit le tweet.

Plusieurs utilisateurs ont réussi à résoudre le puzzle et à publier leurs réponses.

mais uske passe naak bhi nhi he so usko mask ki zarurat nhi— AxayRathod (@ axay6697) 14 avril 2021

Cependant, certains utilisateurs ont également souligné le rassemblement massif des foules pour les rassemblements électoraux au Bengale.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’utilisation obligatoire d’un masque fait partie d’une stratégie globale de mesures déployées pour supprimer la transmission du Covid-19 et sauver des vies. Cependant, ajoute l’organisme mondial de la santé, il ne suffit pas à lui seul à fournir un niveau adéquat de protection contre le virus.

L’OMS a présenté quelques suggestions de base sur la façon de porter un masque:

1. Nettoyez-vous les mains avant de mettre votre masque et après l’avoir enlevé.

2. Assurez-vous que le masque couvre votre nez, votre bouche et votre menton.

3. Rangez votre masque dans un sac en plastique propre et lavez-le ou jetez-le dans une poubelle.

4. N’utilisez pas de masques avec valves.

L’Inde a signalé un nombre massif de cas quotidiens de coronavirus au cours de la deuxième vague, devenant maintenant le deuxième pays le plus touché après les États-Unis. Le pays a enregistré plus de 2 lakh nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Le chiffre sans précédent intervient un jour après avoir signalé plus de 1,84 cas de coronavirus frais.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici