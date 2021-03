Les dangers du verrouillage du coronavirus ont fait perdre à beaucoup de gens leur gagne-pain et Pankaj Nerurkar de Mumbai en faisait partie. Pankaj dirigeait un petit mais très populaire restaurant Malwani dans la région de Prabhadevi à Mumbai, nommé Khadpe’s et avait une base de consommateurs fidèles et constante qui passait toujours pour un avant-goût de sa cuisine authentique Malwani. Mais la pandémie a porté un coup cruel à l’articulation de Pankaj et il a dû l’arrêter. Cependant, si une chose que le verrouillage et ses répercussions n’ont pas pu faire, c’est briser sa détermination à se remettre sur pied.

Pankaj a trouvé un moyen unique de ramener sa nourriture à ses clients fidèles et avec un peu de planification et de calcul des coûts, il a commencé à cuisiner et à vendre sa nourriture de sa maison au début, et finalement il est passé à l’arrière de sa voiture, une Nano. Bientôt, le mot s’est répandu à propos de ce kiosque de nourriture unique à l’arrière de sa voiture et beaucoup de ses anciens clients ont également commencé à revenir.

Nerurkar gère maintenant son restaurant Malwani depuis sa voiture Nano, nommée Nano Food à Girgaon Chowpatty.Sa voiture blanche a une longue affiche de délices malawani qui se lèchent les doigts.

Pankaj Nerurkar a travaillé dans l’industrie hôtelière pendant deux décennies en tant que chef avec Grand Hyatt et une croisière internationale et aussi en tant que chef de marque à The Irish House avant de démarrer sa propre entreprise Khadpe’s en 2019, La meilleure Inde signalé.

Lentement, son humble et unique entreprise a décollé et Pankaj a vu ses clients revenir. Il est lentement passé d’options limitées de thalis de poulet et de poisson au curry de poulet malvani, alevins de surmai, alevins de pomfret, alevins de kolambi, kolambi pulao, kolambi masala, chapati, bhakri et brinjal.

L’articulation de Pankaj ouvre vers 7h30 pour le petit-déjeuner, le déjeuner à 12h30 et de nouveau à 19h30 pour le dîner et il reçoit environ 150 clients tous les jours. Il gagne au moins Rs 1 Lakh par mois maintenant, mais il dit qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.