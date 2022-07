Cinq ou six grands producteurs de frites ne veulent pas approvisionner la Russie, selon un rapport de Reuters.

Le PDG du McDonalds russe rebaptisé, Oleg Paroev, a déclaré que c’était à cause d'”événements bien connus”.

Les restaurants renommés ont retiré les frites du menu et s’attendent à ce que les pénuries durent jusqu’à l’automne.

Les producteurs de frites n’acceptent pas les commandes de la Russie, Reuters signaléaprès qu’une mauvaise récolte locale a entraîné une pénurie pour le renommé McDonalds russe, l’obligeant à supprimer les frites de son menu.

Cinq ou six grands producteurs de frites ne sont pas disposés à approvisionner la Russie “en raison d’événements bien connus”, a déclaré jeudi à RBC TV l’ancien vice-président de la transformation de McDonald’s Russie, Oleg Paroev.

La Russie éprouve des difficultés à augmenter la production locale et la récolte de pommes de terre en Russie est insuffisante, a déclaré Paroev au média russe RBC TV, selon le rapport. Pareov, désormais PDG des chaînes russes rebaptisées McDonald’s, Vkusno & tochka, a déclaré que les sièges sociaux des principaux producteurs de frites se trouvaient dans des pays “inamicaux” et ne commerceraient pas avec la Russie.

Vkusno et tochkaqui se traduit par “Savoureux et c’est tout”, a affirmé qu’il maintiendrait des normes élevées et que les clients ne remarqueraient aucune différence, indique le rapport.

L’entreprise ont pris Les frites ont été retirées de son menu la semaine dernière et ont déclaré s’attendre à une pénurie de frites jusqu’à l’automne, citant la mauvaise récolte de pommes de terre en Russie. Quelques jours plus tard, la chaîne de restauration rapide arrêté laisser les clients filmer et prendre des photos dans l’un des restaurants sans autorisation.

Les règles viennent après les clients russes posté photos de pains à hamburger moisis et de sauce périmée sur Twitter et Telegram.

Les restaurants McDonald’s en Russie ont été renommés Vkusno & tochka en juin sous nouveau propriétaire après le géant américain du fast-food sorti le pays en mai, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Vkusno & tochka n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

