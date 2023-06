Le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, a admis sa « frustration » de voir la légitimité de leur triplé remise en question en raison d’accusations d’actes répréhensibles financiers de la part de la Premier League.

City a réalisé le premier triplé du football anglais en près de 25 ans en remportant le trophée de la Ligue des champions à Istanbul avec une victoire 1-0 sur l’Inter.

Le succès est survenu quelques mois seulement après que le club a été accusé de plus de 100 chefs d’accusation d’irrégularités financières entre 2009 et 2018 qui pourraient, si elles étaient prouvées, entraîner la suppression de titres ou même la relégation de City.

Cela a suscité un débat sur la question de savoir si le succès de l’équipe de Pep Guardiola – vainqueur du titre au cours de cinq des six dernières saisons – a été obtenu équitablement.

« » Je veux dire, c’est très frustrant parce que cela prend tellement de l’excellent travail qui se passe dans ce club et cela ne se passe pas seulement sur le terrain de football « , a déclaré Khaldoon dans une interview réalisée par le club.

« Sur le terrain de football, ce que ces joueurs ont réalisé cette année, les aigus, est incroyable. J’espère que les gens se concentrent et les jugent pour leur football et ce qu’ils réalisent sur le terrain et ce qu’ils réalisent dans chaque compétition qu’ils ‘ re dedans.

« C’est la réalité. Le club dans son ensemble est bien géré, très bien géré.

« Les gens nous lanceront » les plus gros dépensiers « , » vous avez la plus grande équipe « . J’aimerais que les gens puissent simplement faire une pause et poser la question et obtenir les faits, puis commenter. «

La ville a été renvoyée à une commission indépendante au sujet des accusations, mais il n’y a toujours pas de calendrier pour la fin du processus.

« Évidemment, je ne peux malheureusement pas en parler pour des raisons juridiques », a ajouté Khaldoon.

« Et ce que je ferais généralement toujours, c’est commenter après, donc je pense que nous allons passer par, nous allons passer par le processus judiciaire. Ce sont des procédures qui prennent le temps qu’elles prennent et quand nous avons terminé, nous ‘ J’aurai une conversation.

« Je vais vous donner mon point de vue très direct, je vous le promets. J’ai un point de vue très fort là-dessus, mais je vais malheureusement être très retenu aujourd’hui. »

Michael Regan/Getty Images

Khaldoon a admis s’être senti « soulagé » après que City ait remporté la Ligue des champions pour la première fois de son histoire après s’être rapproché à plusieurs reprises sous Guardiola, notamment en atteignant la finale en 2021 lorsqu’ils ont été battus par Chelsea.

Guardiola a signé un nouveau contrat de deux ans en novembre qui le maintiendra à l’Etihad jusqu’en 2025 et le président de la ville a déclaré qu’il visait encore plus de trophées sous l’homme de 52 ans.

« Je pense déjà à l’année prochaine », a déclaré Guardiola.

« Il y a eu une blague entre moi et [CEO] Ferran Soriano et [director of football] Txiki Begiristain et Pep, quand nous avons eu notre moment, nous nous sommes regardés et c’était, d’accord, maintenant nous devons le refaire.

« Nous avons tellement plus à accomplir, et le défi continue, et le voyage continue et j’espère que l’année prochaine, nous pourrons produire une autre année spéciale. »