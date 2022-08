Le chef de Mahila Cong fait l’objet de critiques pour un tweet se moquant des sportifs de Guj et s’excuse

Ahmedabad: La dirigeante du Congrès, Nattacha Sharrma, a subi un contrecoup mercredi après avoir demandé dans un tweet si quelqu’un du Gujarat avait remporté une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth récemment conclus.

Sharrma, responsable des opérations sur les réseaux sociaux du All India Mahila Congress, l’aile féminine du Congrès, a ensuite supprimé le tweet et s’est excusée. La ministre d’État aux Sports, à la Jeunesse et à la Culture du Gujarat, Harsh Sanghavi, faisait partie de ceux qui ont signalé son poste.

« Quelqu’un du Gujarat a-t-il remporté l’or aux Jeux du Commonwealth ? Ou sont-ils simplement médaillés d’or en fuite après avoir cambriolé des banques ? » a déclaré le chef du Congrès dans un tweet devenu viral mercredi matin. Après avoir fait face à la colère des internautes, elle l’a supprimé.

Sanghavi, cependant, a partagé une capture d’écran du message supprimé.

“Arrêtez d’insulter les joueurs indiens, qui avaient remporté 61 médailles et aidé l’Inde à obtenir la cinquième position dans le décompte des médailles. Permettez-moi également de vous informer que les joueurs du Gujarat ont remporté cinq médailles aux Jeux du Commonwealth », a déclaré Sanghavi, qui est également MoS Home.

« Ce n’est pas la première fois que le Congrès insulte le pays ou le Gujarat. Pendant que vous vivez selon la sale politique de la partition, nous avons toujours cru en une nation unifiée. Nous nous demandons pourquoi le Congrès déteste tant le Gujarat. Vous devez présenter des excuses aux joueurs talentueux du Gujarat », a déclaré le dirigeant du BJP.

Sharrma s’est excusé par la suite.

« Je m’excuse pour mon tweet sur le Gujarat. C’est une terre de Mahatma Gandhi et de Sardar Patel. C’est une terre de non-violence et d’amour. Le Gujarat nous a donné beaucoup de gens formidables dont nous pouvons être fiers », a-t-elle tweeté.

