Le chef de l’USAID plaide pour la reconstruction de l’Ukraine

KYIV – Samantha Power, chef de l’Agence américaine pour le développement international, s’est rendue à Kyiv jeudi et a souligné le financement américain pour les efforts de reconstruction des infrastructures ukrainiennes, de ressusciter une économie endommagée et d’autres initiatives conçues pour atténuer les effets d’une guerre punitive avec la Russie. La visite de l’administrateur de l’USAID a marqué la première délégation américaine de haut niveau dans la capitale ukrainienne depuis que la Russie a annoncé son annexion illégale de vastes étendues de l’est et du centre de l’Ukraine la semaine dernière.

Au cours d’une escale d’une journée, Power a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a visité des projets de reconstruction et d’agriculture financés par les États-Unis et a rencontré des journalistes et des entrepreneurs locaux. Tout au long, elle a défendu la valeur de l’aide non militaire de l’Amérique à l’Ukraine, qui a totalisé quelque 10 milliards de dollars depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion le 24 février.

“Ce qui est en jeu ici est de savoir si les personnes éprises de liberté peuvent décider par elles-mêmes comment elles vivent, sous qui elles vivent, si elles peuvent choisir leur propre leadership, si elles peuvent vivre leur identité nationale, leur culture, parler leur langue, ” dit-elle. “L’essence des valeurs qui définissent la civilisation est en jeu dans ce conflit… Le soutien des États-Unis à cette cause en vaut vraiment la peine.”

Power a visité un quartier résidentiel de Kyiv frappé par des missiles russes plus tôt cette année, où l’USAID finance la réparation et la modernisation des tuyaux endommagés qui ont coupé le chauffage et l’eau chaude pour près d’une douzaine d’immeubles d’habitation et plusieurs écoles.

S’exprimant aux côtés de bâtiments partiellement reconstruits, Power aid les États-Unis fournirait 55 millions de dollars supplémentaires pour l’hivernage des maisons et des bâtiments ukrainiens.

“Cela compte beaucoup alors que nous nous dirigeons vers l’hiver, car les Ukrainiens s’inquiètent beaucoup de ce que l’hiver apportera, alors que Poutine cherche à militariser l’énergie et la chaleur, en un sens à militariser l’hiver, de la même manière qu’il a militarisé la nourriture et a tenté à nouveau d’infliger violence et inhumanité aux habitants de ce pays », a-t-elle déclaré.

Power a également visité une zone agricole à l’extérieur de Kyiv où l’USAID finance un programme qui soutient l’utilisation de drones dans l’agriculture en Ukraine, traditionnellement connue comme le grenier à blé de l’Europe.

Valerii Iakovenko, fondateur de DroneUA, a déclaré que l’application de pesticides par drone permettait de meilleurs rendements car elle n’endommageait pas les plantes comme les autres moyens d’application et, depuis le début de la guerre, avait réduit le risque de blessures par mines terrestres pour les agriculteurs.

Les agriculteurs ont raconté à Power les revers auxquels ils avaient été confrontés à cause de la guerre, notamment les dommages causés par l’occupation russe et la nécessité de se démener pour trouver d’autres voies d’exportation. Les responsables américains espèrent qu’un accord négocié par la Turquie en juillet, qui a permis à l’Ukraine de reprendre l’exportation de céréales via la mer Noire après un blocus russe prolongé, pourra être prolongé avant son expiration plus tard ce mois-ci.

Elle a lié les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs ukrainiens à une crise de sécurité alimentaire en spirale qui a été considérablement aggravée par la guerre. En août, un expédition initiale de céréales ukrainiennes sont arrivés dans la Corne de l’Afrique, où une grave sécheresse a contribué à une crise de la faim.

Le fruit du travail des agriculteurs ukrainiens, a déclaré Power, « fait toute la différence pour les gens très, très éloignés ».

Les États-Unis augmentent l’aide militaire et civile à l’Ukraine alors qu’une série d’autres forces mondiales, notamment la sécheresse, les inondations et la hausse des prix des produits de base et du transport maritime, ont intensifié les besoins humanitaires et épuisé les dollars d’aide. Au Yémen, par exemple, le Programme alimentaire mondial a eu du mal à obtenir un financement adéquat à un moment où plus de 2 millions d’enfants besoin d’assistance pour malnutrition aiguë.

Power a noté les récentes mesures prises par l’administration Biden pour résoudre ces problèmes, y compris un nouvel engagement annoncé par le président Biden le mois dernier de 2 milliards de dollars d’aide d’urgence supplémentaire aux États-Unis.

“Je regarde un ensemble mondial de crises mondiales qui s’imbriquent”, a-t-elle déclaré. « Cela dit, chaque guerre qui peut être mise fin fait de ce tableau mondial un tableau avec moins de personnes déplacées. Chaque fois que vous pouvez prendre une situation de guerre et qu’elle passe du grand livre de guerre au grand livre d’après-guerre, il y a un tout autre ensemble de défis.

“Mais c’est la voie sur laquelle l’Ukraine veut être, et tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le but d’accélérer le jour où la paix viendra dans ce pays”, a-t-elle ajouté.

La visite de Power n’a pas été annoncée à l’avance. Contrairement à d’autres dirigeants mondiaux qui se sont rendus en Ukraine pour montrer leur soutien, Biden ne s’est pas rendu dans le pays depuis le début de la guerre.