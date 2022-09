Le chef de l’US Air Force révèle la plus grande préoccupation des troupes

Les malheurs financiers dépassent de loin les inquiétudes concernant les “adversaires étrangers” alors que l’économie américaine est sous le choc d’une inflation élevée depuis des décennies

Le chef de l’US Air Force a décrit certaines des plus grandes préoccupations auxquelles sont confrontés les soldats américains – et elles n’incluent pas la Russie ou la Chine. Au lieu de cela, les militaires ont de plus en plus peur de leur avenir économique, étant donné la montée en flèche du coût de la vie dans un contexte de forte inflation des prix.

Prononçant lundi le discours d’ouverture de la conférence Air, Space and Cyber ​​de l’Air and Space Forces Association, le secrétaire de l’Air Force, Frank Kendall, a déclaré que de nombreuses troupes avaient de plus en plus de mal à couvrir les dépenses de base, notant que les dirigeants militaires ne peuvent pas s’attendre à des soldats. « de se donner à fond pour la mission quand ils craignent de payer l’essence pour se rendre au travail, de trouver une garderie ou d’offrir à leur famille un endroit sûr où vivre.

“Les préoccupations les plus courantes que j’ai entendues de la part des aviateurs et des tuteurs concernant notre inflation, le coût ou les conditions de logement et la garde d’enfants”, dit Kendall, ajoutant “Les derniers mois d’inflation ont exercé des pressions uniques sur les finances et sur certains de nos éminents gardiens et spécialités critiques.”

Citant des taux d’inflation élevés et la flambée des coûts hypothécaires – qui ont récemment dépassé 6% pour la première fois depuis 2008 – le responsable a déclaré que l’armée de l’air rétablirait les coupes à « indemnité d’affectation spéciale », qui permettait auparavant à certains soldats de gagner de l’argent supplémentaire.

«Notre système d’ajustement des indemnités de service spécial n’était pas synchronisé avec les changements rapides de notre économie provoqués par Covid et l’invasion de l’Ukraine. C’est pourquoi j’annonce aujourd’hui que le [Department of the Air Force] rétablira toutes les réductions de la rémunération des missions spéciales qui devaient avoir lieu le 1er octobre », Kendall a continué.

Alors que la loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2023 prévoit certaines des augmentations de salaire les plus importantes pour les soldats depuis près de 20 ans, le projet de loi n’a pas encore été adopté par le Congrès. En attendant, Kendall a déclaré que l’armée lancerait une “programme d’allocation pour les besoins essentiels” pour les soldats qui sont particulièrement endurcis et qui travailleraient pour “veiller à ce que l’allocation de base pour le logement suive également le rythme des coûts.”

Les taux d’inflation aux États-Unis ont légèrement diminué par rapport à l’été, lorsqu’ils ont atteint des sommets en quatre décennies alors que les prix de la nourriture, du carburant et du logement montaient en flèche. Selon les statistiques gouvernementales, en juin, les prix à la consommation ont augmenté de 9,1 % par rapport à l’année précédente, la plus forte hausse annuelle depuis 1981.