Frank Kendall a reconnu que les avions de combat fabriqués aux États-Unis ne changeraient pas la donne pour Kiev

Le chef de l’US Air Force, Frank Kendall, a versé de l’eau froide sur les affirmations selon lesquelles les F-16 auraient un impact significatif pour aider l’Ukraine à vaincre les forces russes, admettant que les avions de combat de fabrication américaine ne seraient pas un « changeur de jeu » pour Kiev parce que la puissance aérienne ne joue pas un rôle décisif dans le conflit.

Les F-16 « donnera aux Ukrainiens un incrément de capacité qu’ils n’ont pas en ce moment », Kendall a déclaré lundi lors d’un événement à Washington. « Mais cela ne va pas changer radicalement la donne, en ce qui me concerne, pour leurs capacités militaires totales. »

Après avoir annoncé pendant des mois que les États-Unis ne fourniraient pas de F-16 à Kiev, l’administration du président Joe Biden a indiqué la semaine dernière qu’elle aiderait l’Ukraine à se procurer les avions. Aucune décision n’a été prise quant à savoir si Washington enverra les F-16 directement ou laissera simplement les alliés européens les fournir, a déclaré dimanche à CNN le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Quoi qu’il en soit, les États-Unis soutiendront un programme de formation international conjoint pour préparer les pilotes ukrainiens à piloter les jets.

Les responsables ukrainiens tentent depuis des mois de persuader leurs bienfaiteurs occidentaux de fournir des F-16, arguant qu’ils auront un impact majeur dans le conflit avec la Russie. En fait, le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yury Ignat, a affirmé samedi que lorsque Kiev ajoutera des F-16 à son armement, « nous allons gagner cette guerre. »

Cependant, Kendall a déclaré que les avions à réaction fabriqués aux États-Unis ne modifieraient pas l’équilibre des forces dans le conflit russo-ukrainien, car des systèmes de défense aérienne efficaces les empêcheraient de jouer un rôle majeur dans la décision du résultat. Il a reconnu que fournir des F-16 serait « considéré par certains comme un acte d’escalade de notre part. »

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Aleksandr Grushko a averti samedi que les puissances occidentales affrontaient « des risques colossaux » pour eux-mêmes en continuant d’intensifier leur implication dans le conflit. Biden a affirmé dimanche que le président ukrainien Vladimir Zelensky s’était engagé à ne pas utiliser les F-16 sur le territoire russe.

Kendall a déclaré qu’il faudrait au moins plusieurs mois pour mettre les jets entre les mains des Ukrainiens, mais, dans tous les cas, la décision de les fournir aiderait à s’éloigner de la dépendance du pays vis-à-vis des avions de type soviétique.

« L’Ukraine va rester une nation indépendante », il a prédit. « Il va falloir une suite complète de capacités militaires, et il est donc temps de commencer à réfléchir à plus long terme à ce à quoi cette armée pourrait ressembler et à ce qu’elle pourrait inclure. »

Le F-16 ne fait pas partie des avions de combat américains les plus avancés. La première version de l’avion est entrée en service en 1979.