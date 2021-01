GENÈVE, 29 janvier (Reuters) – Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le plus grand acheteur de vaccins au monde, s’attend à un «écrasement» de la demande de vaccins COVID-19 la première année, les approvisionnements ne diminuant qu’au second semestre, UNICEF a déclaré vendredi la directrice exécutive Henrietta Fore.

Fore, s’adressant à un événement organisé par le Forum économique mondial, a déclaré: «Ce qui s’est passé dans notre monde, c’est que nous avons maintenant un écrasement de la demande ici au cours du premier semestre de l’année et pourtant à quoi cela ressemble du point de vue de la fabrication et de la disponibilité le point de vue est que c’est la seconde moitié de l’année où nous allons avoir l’approvisionnement disponible. Le timing est donc un gros problème et un gros problème, mais cela nous laisse le temps de planifier.

Le sultan Ahmed bin Sulayem, président et chef de la direction de DP World, qui a signé un partenariat avec l’UNICEF plus tôt cette semaine, a déclaré que la demande d’expédition de marchandises créait une pénurie de conteneurs vides sur le marché.

(Reportage de Stephanie Nebehay à Genève et Alexander Cornwell à Dubaï;)