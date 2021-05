Le chef de l’UNICEF exhorte le monde à aider l’Inde «  maintenant  » alors que les cas de Covid s’envolent

L’Inde est au milieu d’une deuxième vague meurtrière du virus. Samedi, les cas quotidiens de coronavirus dans le pays ont dépassé 400 000 pour la première fois; le nombre total de cas en Inde a maintenant dépassé 19 millions, et plus de 215 000 personnes sont mortes de Covid dans le pays.

S’exprimant lors de la Semaine mondiale de la vaccination, Fore a également déclaré qu’il s’agissait d’une « course pour sauver des vies » grâce à la vaccination, en particulier dans certains des pays les plus pauvres du monde avec des systèmes de santé « très fragiles ».

Fore a déclaré que l’UNICEF et le programme mondial de vaccination COVAX avaient envoyé de l’aide au pays et que l’aide d’autres pays faisait une grande différence. « Mais ce n’est pas suffisant parce que l’Inde fait partie de notre chaîne d’approvisionnement. Donc, c’est à la fois où nous achetons la plupart des vaccins, c’est aussi là où nous devons apporter une aide en tant que monde à l’Inde maintenant », a-t-elle ajouté.

Pour relever ces défis – tout en continuant à contribuer à la sortie de la pandémie mondiale – l’Organisation mondiale de la santé, l’UNICEF, Gavi, l’Alliance du vaccin et d’autres partenaires soutiennent une stratégie mondiale connue sous le nom de Programme de vaccination 2030. L’initiative vise à économiser 50 millions de personnes. vit grâce à «une nouvelle stratégie mondiale ambitieuse visant à maximiser l’impact vital des vaccins grâce à des systèmes de vaccination plus solides».

«Les gens réalisent maintenant que les vaccins sont importants, que les vaccins fonctionnent, qu’ils sauvent des vies, et en ce moment, nous sommes dans une course pour sauver des vies», a-t-elle déclaré.

Cependant, Fore a déclaré à CNBC qu’il pouvait être difficile de concentrer les investissements mondiaux sur le soutien des programmes.

«Dans le cadre de la facilité Covax, il y a eu un appel pour 23 milliards de dollars, ce qui semble être une somme énorme, mais vraiment, quand vous regardez le PIB mondial et ce qui est disponible dans le monde, c’est un très petit nombre», a-t-elle déclaré.

«Vous réalisez donc qu’en tant que monde, nous pourrions nous permettre cela, et si nous pouvions distribuer des vaccins aux enfants et aux adultes dans les années à venir, nous serions un monde qui aurait plus d’équité, plus de justice, plus de santé à tous les niveaux. «