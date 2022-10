Le chef de l’UFC révèle une chance de titre pour le “sauvage” russe

Dana White a indiqué que le vainqueur du combat entre Petr Yan et Sean O’Malley obtiendrait une chance pour l’or

Le Russe Petr Yan gagnera une autre chance au titre des poids coq s’il surmonte la menace du dangereux Américain Sean O’Malley à l’UFC 280 ce week-end, selon le chef de la promotion Dana White.

Yan affronte O’Malley dans un combat de 135 livres à Abu Dhabi qui précède la confrontation pour le titre entre le champion Aljamain Sterling et l’ancien dirigeant des poids coq à deux reprises TJ Dillashaw.

Lorsqu’on lui a demandé si la victoire de Yan ou d’O’Malley entraînerait automatiquement un combat pour le titre pour l’un ou l’autre des combattants, White a indiqué que ce serait le cas.

“Ouais, c’est l’un de ces combats où Petr Yan est le gars numéro un au monde,” White a dit à Robbie Fox de Barstool Sports.

« O’Malley a 27 ans, il a une fiche de 15-1. Il a l’expérience pour ce combat, il a l’avantage de la hauteur et de la portée, il a le pouvoir de KO.

“[O’Malley’s] a tous les outils pour gagner ce combat, il doit juste y aller et le faire.

“Ce n’est pas une tâche facile, Petr Yan est un sauvage absolu, mais il y a eu cette comparaison récemment où Sean O’Malley a dit qu’il aimerait être le prochain Conor McGregor et la prochaine superstar mondiale, eh bien, il s’agit de gagner des combats clés.

«Il a déjà ce truc que les gens aiment, mais il s’agit de gagner des combats clés. Ce combat pour lui est comme le combat contre Jose Aldo de Conor.

L’ancien champion des poids coq Yan, 29 ans, vise à se propulser à nouveau dans la course au championnat après avoir perdu son titre dans des circonstances controversées contre Sterling à Las Vegas en mars 2021.

Le Russe, qui avait battu la légende brésilienne Jose Aldo pour remporter le titre, a été disqualifié pour un coup de genou illégal au quatrième tour contre son rival américain Sterling alors qu’il semblait bien parti pour la victoire.

Yan s’est reconstruit avec une victoire impressionnante sur Cory Sandhagen plus tard en 2021, mais a subi une défaite aux points contre Sterling lors de leur match revanche à l’UFC 273 en avril – un résultat que certains, dont le président de l’UFC, White, ont contesté.

Yan possède un dossier global de 16-3 dans sa carrière, dont huit victoires en dix visites à l’UFC Octagon.

Le Sibérien sera de loin le test le plus sévère à ce jour pour O’Malley, bien que l’Américain coloré ait exposé ses capacités dans une série d’affichages Performance of the Night, et sa seule défaite en carrière reste une défaite de TKO en 2020 contre Marlon Vera.

La carte UFC 280 de samedi sera mise en vedette par l’affrontement pour le titre des poids légers entre le Russe Islam Makhachev et l’ancien champion brésilien Charles Oliveira, tandis que le co-événement principal verra Sterling défendre sa couronne des poids coq contre Dillashaw.