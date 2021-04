Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré qu’il souhaitait «reconstruire l’unité» de l’institution du football européen mercredi après que six clubs anglais se soient rétractés sur leur projet de rejoindre la Super League rebelle.

Le retrait de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham Hotspur, deux jours seulement après le dévoilement de la ligue, n’a laissé que six équipes espagnoles et italiennes impliquées.

« J’ai dit hier qu’il était admirable d’admettre une erreur et que ces clubs ont fait une grosse erreur », a déclaré Ceferin dans un communiqué.

«Mais ils sont de retour dans le giron maintenant et je sais qu’ils ont beaucoup à offrir non seulement à nos compétitions mais à l’ensemble du jeu européen.

«L’important maintenant, c’est de passer à autre chose, de reconstruire l’unité dont jouissait le jeu avant cela et d’avancer ensemble.»

Les retraits faisaient suite à une réaction de colère de la part des fans, des officiels et des politiciens qui affirmaient que la Super League était gourmande et anticoncurrentielle, car les équipes se voyaient garantir une place chaque année.

