Mais, a-t-elle poursuivi : « Cela ne suffira pas. Nous devons nous diversifier loin de la Russie vers des fournisseurs fiables comme les États-Unis, la Norvège, l’Algérie et d’autres », ainsi qu’investir davantage dans les énergies renouvelables et les terminaux GNL.

Elle a déclaré que des millions de ménages et d’entreprises à travers l’Union européenne étaient aux prises avec des hausses de prix et craignaient pour l’avenir.

“En ces temps, les bénéfices doivent être partagés et acheminés vers ceux qui en ont le plus besoin.”

Abordant les plans d’imposition et de plafonnement des revenus, von der Leyen a déclaré que si les bénéfices n’étaient pas nécessairement une mauvaise chose, “il est faux de recevoir des revenus et des bénéfices records extraordinaires bénéficiant de la guerre et sur le dos de nos consommateurs”.

Les ministres de l’énergie de l’UE se sont réunis vendredi pour discuter d’un plan en cinq points qui comprend un plafonnement des prix du gaz russe, une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des entreprises de combustibles fossiles, une limite sur les revenus des entreprises renouvelables et nucléaires, un objectif obligatoire de réduction de 5 % de la consommation d’énergie aux heures de pointe et des lignes de crédit d’urgence pour les compagnies d’électricité.

Une crise énergétique de l’approvisionnement et des prix en Europe a atteint son paroxysme plus tôt ce mois-ci alors que la Russie a interrompu indéfiniment les flux de gaz vers l’Europe via le gazoduc clé Nord Stream 1.

Elle a déclaré que la commission travaillerait à l’élaboration d’une référence plus représentative pour les échanges qui reflète ce changement, et atténuerait également les pressions de liquidité sur les fournisseurs d’énergie en modifiant les règles sur les garanties et en prenant des mesures pour limiter la volatilité des prix intrajournaliers.

“Poutine échouera”

La première dame ukrainienne Olena Zelenska était présente à Strasbourg en tant qu’invitée d’honneur et a été ovationnée par les parlementaires.

Zelenska a tweeté qu’elle souhaitait “remercier personnellement” von der Leyen pour sa contribution à la candidature de l’Ukraine à l’adhésion à l’UE.

Von der Leyen, qui a prononcé le discours en portant les couleurs du drapeau ukrainien jaune et bleu, a fait des déclarations passionnées sur la guerre, affirmant que l’Ukraine avait affronté le “visage du mal” après l’invasion russe du 24 février.

“Il y a beaucoup en jeu, non seulement pour l’Ukraine mais pour toute l’Europe et le monde en général”, a-t-elle déclaré, rendant hommage aux victimes de la guerre, qui, selon elle, était également une attaque contre l’économie, l’énergie, les valeurs et l’avenir de l’Europe. .

“Il s’agit d’autocratie contre la démocratie et je me tiens ici avec la conviction qu’avec le courage et la solidarité nécessaires, Poutine échouera et que l’Ukraine et l’Europe l’emporteront.”

“Aujourd’hui, le courage a un nom et ce nom est l’Ukraine. Le courage a un visage et ce visage est le visage des hommes et des femmes ukrainiens qui résistent à l’agression de la Russie.”

Les forces de Kyiv ont récupéré des milliers de kilomètres de terres occupées par la Russie ces derniers jours, ce qui fait craindre la prochaine action de Moscou. La Russie a lancé samedi des bombardements intenses sur la région de Kharkiv.

Von der Leyen a également déclaré que les sanctions contre la Russie étaient “là pour rester” et que c’était “le moment de la résolution et non de l’apaisement”.

Les trois quarts du secteur bancaire russe avaient été coupés des marchés internationaux, près de 1 000 entreprises internationales avaient quitté le pays, sa production de voitures avait chuté de 75 % par rapport à l’année dernière et son « industrie est en lambeaux », avec ses militaires dépouillant les appareils électroménagers. pour les pièces en raison d’une pénurie de semi-conducteurs, a-t-elle noté.

Elle a ajouté qu’elle souhaitait étendre “l’accès transparent” au marché unique de l’UE à l’Ukraine et qu’elle se rendrait à Kyiv mercredi pour en discuter avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.