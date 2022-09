Les sources “non fiables” et les “amis” bénéficieront d’un traitement différent sur le marché, selon le président de la Commission européenne

L’UE prévoit de proposer de nouvelles politiques de gaz naturel qui différencieront les fournisseurs par leur fiabilité perçue, a déclaré Ursula von der Leyen aux législateurs.

“Nous développerons avec les États membres un ensemble de mesures pour tenir compte de la nature spécifique de notre relation avec les fournisseurs, allant des fournisseurs peu fiables comme la Russie aux amis fiables”, a déclaré mercredi le président de la Commission européenne dans un discours prononcé devant le Parlement européen.

Von der Leyen a qualifié la Russie de soi-disant mauvais acteur et a présenté comme une réalisation majeure de son mandat la réduction du gaz russe dans le mix énergétique de l’UE de 40 % l’an dernier à 9 % aujourd’hui. Elle a identifié des pays comme les États-Unis, la Norvège et l’Algérie comme “copains” qui remplacent la Russie sur le marché européen.

Pendant ce temps, Moscou est “manipulation active” le marché de l’UE, a déclaré von der Leyen, et préfère “pour torcher le gaz au lieu de l’envoyer en Europe.” Cela signifie que le marché “ne fonctionne plus” elle a argumenté.

La Commission européenne avait précédemment envisagé d’introduire un plafond de prix pour le gaz importé, mais aurait rejeté l’idée après que la Russie a déclaré qu’elle ne vendrait d’hydrocarbures à aucun client qui tenterait de dicter le prix. Moscou a déclaré qu’une telle politique s’appliquerait à d’éventuelles restrictions sur le commerce du pétrole russe, que les pays du G7 tentent de faire respecter en menaçant de punir tout acheteur de brut russe disposé à payer plus que ce que les États-Unis et leurs alliés jugent approprié.

La partie du discours annuel sur l’état de l’Union de von der Leyen qui mentionnait une possible discrimination entre les fournisseurs de gaz suggérait que de telles mesures contribueraient à faire baisser les prix du gaz. Elle a déclaré que des progrès avaient été accomplis dans les pourparlers avec la Norvège sur la réduction du prix de ses fournitures. “de manière raisonnable”. Une énergie abordable est nécessaire pour que les entreprises de l’UE soient compétitives sur le marché mondial, a souligné le responsable.

Elle a décrit un certain nombre de mesures d’économie d’énergie et de compensation des coûts que la Commission européenne a élaborées pour que les États membres les introduisent. En particulier, les producteurs d’énergie en Europe seront touchés par une taxe exceptionnelle, a déclaré von der Leyen, arguant qu’il était “tort de recevoir des revenus et des bénéfices records extraordinaires” au milieu de la crise.

“En ces temps, les bénéfices doivent être partagés et acheminés vers ceux qui en ont le plus besoin”, elle a souligné.