Le chef de l’UE promet un « plan d’action » alors que l’Italie constate une augmentation du nombre de demandeurs d’asile | Actualités migratoires

L’Union européenne a présenté un plan pour aider l’Italie à gérer les arrivées de migrants et de réfugiés après qu’un nombre record de personnes ont débarqué sur son île de Lampedusa la semaine dernière.

L’afflux de demandeurs d’asile arrivant sur l’île italienne a relancé un débat acharné en Europe sur la manière de partager la responsabilité des dizaines de milliers de personnes qui arrivent chaque année sur le continent.

« La migration irrégulière est un défi européen et elle nécessite une réponse européenne », a déclaré dimanche la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une visite à Lampedusa, proposant un « plan d’action » en 10 points pour aider Rome à faire face à la crise.

Elle a souligné que plus l’UE parvient à gérer la migration légale, plus elle peut être « stricte » en matière de migration irrégulière.

« Nous déciderons qui vient dans l’Union européenne et dans quelles circonstances, et non les passeurs et les trafiquants », a déclaré von der Leyen lors d’une conférence de presse conjointe avec la Première ministre italienne Georgia Meloni.

La chef de l’UE a déclaré qu’elle avait déjà parlé de ce plan à plusieurs dirigeants européens et qu’elle était confiante dans leur soutien.

C’est très important pour moi d’être à Lampedusa aujourd’hui. Je suis ici pour proposer une réponse coordonnée des autorités italiennes et européennes. J’aimerais vous présenter un plan d’action en 10 points ↓ https://t.co/p1KorMPEh4 – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 17 septembre 2023

« Les mesures les plus efficaces pour contrer les mensonges des passeurs sont les voies légales et les couloirs humanitaires », a déclaré von der Leyen.

Le leader d’extrême droite italien Meloni a appelé le président de la Commission européenne à prendre conscience de la crise migratoire, après que le conseil local de la petite île a déclaré l’état d’urgence cette semaine.

Plusieurs milliers de personnes sont arrivées ces derniers jours sur l’île située entre la Sicile et l’Afrique du Nord, entraînant une surpopulation du camp d’accueil.

Il existe actuellement trois opérations Frontex actives en mer Méditerranée destinées à sécuriser les frontières extérieures de l’UE, à lutter contre les passeurs et à secourir les personnes en détresse, selon les informations de l’UE.

Cependant, l’agence Frontex a été vivement critiquée pour ses informations répétées faisant état de soi-disant « refoulements » illégaux de migrants et de réfugiés au-delà des frontières qu’ils tentent de traverser. Les refoulements sont illégaux au regard du droit international.

Meloni a déclaré que la bonne approche consistait à empêcher les gens de partir vers l’Europe, et non à redistribuer les migrants à travers le bloc.

Le plan en 10 points présenté par von der Leyen prévoit également que la formation des garde-côtes tunisiens et des autres forces de l’ordre doit être améliorée.

En raison de sa proximité avec la ville côtière tunisienne de Sfax, actuellement principal point de départ des migrants voyageant par mer, Lampedusa a longtemps été l’une des principales destinations des personnes originaires d’Afrique du Nord cherchant à rejoindre les côtes européennes.

L’Italie, à l’instar d’autres États méditerranéens de l’UE, demande depuis des années à Bruxelles un soutien accru pour faire face à l’arrivée massive de personnes sur ses côtes.

Rien que cette année, plus de 127 200 personnes ont déjà atteint l’Italie par la mer, selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur. Ce chiffre était de 66 200 l’année précédente.