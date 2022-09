Le chef de l’UE promet des représailles si les dommages causés à l’oléoduc sont un sabotage

L’Union européenne soupçonne que les dommages causés à deux gazoducs sous-marins de gaz naturel étaient un sabotage et met en garde contre des représailles pour toute attaque contre les réseaux énergétiques européens, a déclaré mercredi le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

“Toutes les informations disponibles indiquent que ces fuites sont le résultat d’un acte délibéré”, a déclaré Borrell dans un communiqué au nom des 27 pays membres de l’UE. “Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est totalement inacceptable et fera l’objet d’une réponse solide et unie.”

Des sismologues ont rapporté mardi que des explosions avaient secoué la mer Baltique avant que des fuites inhabituelles ne soient découvertes sur deux gazoducs sous-marins reliant la Russie à l’Allemagne.

Certains dirigeants et experts européens ont souligné un possible sabotage compte tenu de l’impasse énergétique avec la Russie provoquée par la guerre en Ukraine. Les trois fuites ont été signalées sur les pipelines Nord Stream 1 et 2, qui sont remplis de gaz naturel mais ne livrent pas le carburant à l’Europe.

Les dégâts signifient qu’il est peu probable que les gazoducs puissent transporter du gaz vers l’Europe cet hiver, même si la volonté politique de les mettre en ligne émergeait, selon les analystes.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, présenté en mai, a déclaré que l’Union européenne soupçonnait que les dommages causés à deux gazoducs sous-marins étaient un sabotage. (Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)

Borrell a déclaré que l’UE soutiendrait toute enquête sur les dommages et “prendrait de nouvelles mesures pour accroître notre résilience en matière de sécurité énergétique”.

Le Premier ministre danois Mette Frederiksen a déclaré que “les autorités estiment clairement qu’il s’agit d’actions délibérées – et non d’accidents”.

Mais elle a déclaré “qu’il n’y a aucune information indiquant qui pourrait être derrière cela”. Frederiksen a rejeté la suggestion selon laquelle l’incident était une attaque contre le Danemark, affirmant que les fuites se sont produites dans les eaux internationales.

Le ministre danois de la Défense, Morten Bodskov, rencontrait mercredi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.