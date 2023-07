Le chef de l’UE prévient que l’Europe ne tolérera pas l’agression : « Pas en Ukraine, pas dans l’Indo-Pacifique »

MANILLE, Philippines (AP) – La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a averti lundi que l’Europe ne tolérerait pas l’agression en Ukraine ou dans l’Indo-Pacifique, alors qu’elle réaffirmait la reconnaissance par l’UE d’une décision d’arbitrage de 2016 qui invalidait les vastes revendications de la Chine dans le cadre du litige. Mer de Chine méridionale.

Von der Leyen a pris la parole lors d’une conférence de presse conjointe avec le président philippin Ferdinand Marcos Jr. après avoir tenu des pourparlers à Manille visant à renforcer les relations commerciales, économiques et de sécurité. Les dirigeants ont annoncé que le bloc des 27 nations reprendrait les négociations avec les Philippines pour un accord de libre-échange qui a calé en 2017 sous le prédécesseur de Marcos, Rodrigo Duterte.

Elle a souligné la nécessité d’une coopération en matière de sécurité, citant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui, selon elle, montre à quel point les dirigeants autoritaires « sont prêts à donner suite à leurs menaces ».

« La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine ébranle les fondements de l’ordre international. C’est en violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international, tels que l’intégrité territoriale et la souveraineté », a-t-elle déclaré.

« C’est pourquoi l’Europe soutient le combat courageux de l’Ukraine contre l’agresseur car l’usage illégal de la force ne peut être toléré, ni en Ukraine, ni dans l’Indo-Pacifique », a déclaré von der Leyen. « La sécurité en Europe et la sécurité dans l’Indo-Pacifique sont indissociables. Les défis à l’ordre fondé sur des règles dans notre monde interconnecté nous affectent tous.

« C’est pourquoi nous sommes préoccupés par la montée des tensions dans l’Indo-Pacifique », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’UE soutient un Indo-Pacifique libre et ouvert « parce qu’un Indo-Pacifique exempt de menaces de coercition est la clé de tous nos stabilité à notre paix et à la prospérité de notre peuple ».

Sa rhétorique voilée faisait écho à celle des dirigeants américains, qui ont sonné l’alarme face aux actions de plus en plus agressives de la Chine dans la mer de Chine méridionale contestée.

Sans nommer la Chine, von der Leyen a souligné la reconnaissance par l’UE d’une décision d’un tribunal soutenu par l’ONU qui a invalidé les revendications territoriales de la Chine sur la quasi-totalité de la voie navigable pour des raisons historiques. La Chine a rejeté la décision arbitrale comme une imposture et continue de la défier.

La sentence « est juridiquement contraignante » et fournit la base d’un règlement pacifique des différends, a-t-elle déclaré.

L’Union européenne est prête à renforcer la coopération avec les Philippines pour favoriser la sécurité maritime régionale en partageant des informations, en effectuant des évaluations des menaces et en renforçant les garde-côtes philippins, a-t-elle déclaré.

La Chine a mis en garde les États-Unis et leurs alliés contre toute ingérence dans ce qu’elle considère comme un différend purement asiatique. Il a transformé sept récifs contestés en bases insulaires protégées contre les missiles au cours de la dernière décennie, alarmant davantage les gouvernements occidentaux et les demandeurs rivaux, notamment les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taïwan.

La visite de Von der Leyen aux Philippines est un signe d’amélioration des relations après une période houleuse entre l’UE et Duterte sur les droits de l’homme. Il s’agit de la première visite de haut niveau en près de six décennies de relations avec les Philippines.

La visite a eu lieu à un moment où l’UE évalue l’opportunité d’étendre aux Philippines des incitations commerciales spéciales, y compris des tarifs réduits pour une grande variété de produits.

Les incitations commerciales de l’UE dans le cadre du soi-disant schéma de préférences généralisées pour les Philippines et sept autres pays en développement sont ancrées sur leur adhésion à plus de deux douzaines de conventions internationales sur les droits de l’homme et du travail, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance.

Mais les Philippines ont fait l’objet de vives critiques de l’UE au cours du mandat de six ans de Duterte, principalement en raison de la répression sanglante contre la drogue qu’il a supervisée et qui a fait plus de 6 000 morts, pour la plupart de petits suspects. Marcos a succédé à Duterte en juin dernier.

Les meurtres ont déclenché une enquête de la Cour pénale internationale comme possible crime contre l’humanité. Duterte a retiré les Philippines de la CPI en 2018, mais son procureur a enquêté sur les nombreux décès survenus au cours des années où le pays faisait encore partie du tribunal de La Haye.

Duterte a ensuite souvent critiqué les critiques de l’UE sur sa brutale répression anti-drogue avec des explosions blasphématoires.

Marcos et von der Leyen ont déclaré que les relations entre l’UE et les Philippines entraient dans une nouvelle ère.

Nous « sommes des partenaires partageant les mêmes idées grâce à nos valeurs communes de démocratie, de prospérité durable et inclusive, d’État de droit, de paix et de stabilité, et de droits de l’homme », a déclaré Marcos, des commentaires qui reflétaient une rupture radicale avec la rhétorique hostile de Duterte contre l’UE.

Jim Gomez, Associated Press