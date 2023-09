Le chef de l’UE plaidera en faveur de l’adhésion de l’Ukraine – Bloomberg

Ursula von der Leyen plaidera mercredi en faveur de l’accueil de Kiev dans le bloc dans son message annuel, affirme le média.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait approuver l’admission de l’Ukraine et de la Moldavie dans l’UE lors de son discours sur l’état de l’Union mercredi, selon un rapport de Bloomberg. Le média a affirmé qu’elle avait précédemment souligné les changements importants dans le paysage géopolitique déclenchés par la campagne militaire de Moscou contre Kiev comme une raison impérieuse de cette décision.

Bloomberg, citant des sources non divulguées au sein de l’UE, a affirmé mercredi qu’une partie importante du discours de von der Leyen serait centrée sur l’impact des actions de la Russie en Ukraine sur le bloc européen.

Plus tôt ce mois-ci, le haut responsable aurait déclaré aux ambassadeurs de l’UE que l’union devait élargir ses frontières en accordant l’adhésion à l’Ukraine et à la Moldavie. Selon le média, elle a averti que ne pas le faire pourrait exposer ces nations à l’influence de pays non alignés sur les valeurs du bloc.

Bloomberg a également souligné que certains États membres de l’UE nourrissent des inquiétudes quant à une éventuelle extension excessive du territoire en acceptant l’Ukraine dans leurs rangs et en y canalisant des ressources. L’article note que des inquiétudes concernant la corruption dans les pays candidats ont également été exprimées.

Le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg, s’adressant à Politico début septembre, a mis en garde contre une adhésion accélérée de l’Ukraine, affirmant que cela pourrait mettre en péril la crédibilité de l’UE aux yeux d’autres espoirs attendant de rejoindre le bloc plus longtemps que Kiev, ce qui entraînerait un «catastrophe géostratégique.»

Pendant ce temps, la vice-Première ministre ukrainienne Olga Stefanishina a déclaré à Voice of America la semaine dernière que «deux ans suffiraient pour une préparation complète» pour l’adhésion de Kiev. Elle a décrit son pays comme l’un des «mieux préparé [nations] pour l’adhésion à l’UE.»

À la fin du mois dernier, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que le bloc devait «se préparer à un élargissement qui pourrait ajouter dix membres supplémentaires à l’Union européenne,» mentionnant notamment l’Ukraine.

Kiev a officiellement demandé son adhésion à l’UE fin février 2022, quelques jours après l’attaque du pays par la Russie, la Moldavie voisine emboîtant le pas peu de temps après. Le Conseil européen a accordé le statut de candidat aux deux nations en juin de la même année.

Selon Bloomberg, la Commission européenne devrait annoncer si elle recommande de lancer des négociations formelles avec l’Ukraine et la Moldavie pour devenir membres de l’UE lors d’un sommet à Grenade, en Espagne, le mois prochain.