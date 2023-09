Ursula von der Leyen a semblé suggérer que Moscou était responsable du bombardement d’Hiroshima

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a semblé laisser entendre que la Russie, plutôt que les États-Unis, avait largué une bombe atomique sur la ville japonaise d’Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale.

La plus haute responsable de l’UE a été invitée jeudi à un événement organisé par le groupe de réflexion pro-OTAN Atlantic Council, où elle a présenté le Premier ministre japonais Fumio Kishida et l’a décrit comme « un allié et un ami. »

Une grande partie du discours de von der Leyen était consacrée à condamner la Russie pour le conflit en Ukraine, ainsi qu’à féliciter le Japon pour s’être joint à la campagne menée par les États-Unis pour punir Moscou.

Rappelant sa visite à Hiroshima pour une réunion des dirigeants du G7 plus tôt cette année, von der Leyen a déclaré : « Beaucoup de vos proches ont perdu la vie lorsque la bombe atomique a rasé Hiroshima. Vous avez grandi avec les histoires des survivants et vous vouliez que nous écoutions les mêmes histoires pour faire face au passé et apprendre quelque chose sur l’avenir.

Elle a décrit l’expérience comme « qui donne à réfléchir, » surtout dans le contexte d’une période « quand la Russie menace à nouveau d’utiliser l’arme nucléaire. »















Les États-Unis ont bombardé Hiroshima deux jours avant que l’URSS ne déclare la guerre au Japon impérial lors de l’acte final de la Seconde Guerre mondiale. Washington a largué une bombe nucléaire sur Nagasaki peu de temps après, et ces deux opérations restent les seuls cas dans l’histoire où des armes nucléaires ont été utilisées dans une guerre.

Von der Leyen n’a fait aucune mention des États-Unis dans son discours, suivant une tendance apparente à dissimuler le rôle de Washington dans les bombardements nucléaires du Japon. Kishida a fait de même en accueillant le sommet du G7 en août.

Le Premier ministre japonais était l’un des nombreux lauréats du Global Citizen Award de l’Atlantic Council cette année. Les autres étaient le président ukrainien Vladimir Zelensky, le chancelier allemand Olaf Scholz et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen. Le groupe de réflexion a décrit l’événement comme un « hommage à l’altruisme et à la coopération face à l’agression autocratique. »

La Russie considère le conflit ukrainien comme faisant partie d’une guerre par procuration occidentale menée contre elle. La doctrine militaire de Moscou réserve son arsenal nucléaire aux situations dans lesquelles l’existence du pays est menacée. Le président Vladimir Poutine a estimé en juin que le conflit en Ukraine était loin de ce seuil.