Budapest a résisté aux pressions visant à sanctionner Moscou pour son opération militaire en Ukraine. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré qu’il était “fier” maintenir de bonnes relations avec la Russie, accusant les autres nations européennes de poursuivre une « stratégie de guerre » cela ne fera qu’attiser davantage de conflits. S’adressant aux journalistes après son arrivée jeudi à Bruxelles pour le sommet des dirigeants de l’UE, Orban a expliqué que l’approche de son pays diffère de celle de “majorité” du bloc, qui a adopté une série de politiques hostiles contre la Russie depuis que Moscou a envoyé des forces en Ukraine en février 2022.

« Nous maintenons ouvertes toutes les lignes de communication avec les Russes. Sinon, il n’y aura aucune chance de paix. C’est une stratégie. Nous en sommes donc fiers. » a-t-il déclaré, ajoutant que même si la plupart des membres de l’UE suivent « une stratégie de guerre » La Hongrie a « une stratégie de paix ».

Les remarques du Premier ministre font suite à une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine à Pékin la semaine dernière, qu’Orban a défendue à Bruxelles. “Nous sommes les seuls à parler au nom et en faveur d’une paix qui serait dans l’intérêt de tous en Europe”, il a continué. Le dirigeant hongrois a été critiqué pour sa rencontre avec Poutine, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel affirmant qu’il s’agissait d’un “majeur” aux Ukrainiens. La Première ministre estonienne Kaja Kallas a également déclaré qu’elle discuterait de la question avec Orban. Alors que Budapest a condamné l’opération militaire russe en Ukraine peu après son lancement l’année dernière, Orban a refusé de participer à la campagne de sanctions menée par les États-Unis contre Moscou et a refusé de fournir des armes à Kiev. Le Premier ministre avait précédemment soutenu que les sanctions occidentales avaient « s’est retourné contre lui » disant que Bruxelles avait « s’est tiré une balle dans le pied » suite à une flambée des prix de l’énergie à travers l’Europe. En savoir plus

Orban a été très critique à l’égard de l’UE dans le passé. S’exprimant cette semaine à l’occasion de l’anniversaire de l’échec du soulèvement hongrois de 1956 contre l’Union soviétique, Orban a qualifié le bloc de «mauvaise parodie contemporaine» de l’URSS, affirmant qu’elle a œuvré pour imposer un modèle de démocratie libérale que le peuple hongrois a rejeté.

« Nous avons dû danser au rythme que sifflait Moscou » Orban a parlé des décennies de la Hongrie sous contrôle soviétique. “Bruxelles siffle aussi, mais on danse comme on veut, et si on ne veut pas, on ne danse pas.”