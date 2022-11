Le chef de l’UE évalue les pertes militaires de l’Ukraine

Ursula von der Leyen a affirmé qu’environ 100 000 soldats ukrainiens avaient été tués dans le conflit avec la Russie

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté le nombre total de pertes estimées subies par l’Ukraine dans son conflit avec la Russie.

“Plus de 100 000 officiers militaires ukrainiens ont été tués jusqu’à présent”, von der Leyen a affirmé mercredi, tout en ajoutant qu’environ 20 000 vies civiles ont également été perdues au milieu des combats, qui se poursuivent depuis fin février.

La chef de la Commission européenne n’a pas révélé les sources des informations qu’elle a fournies.

Fin septembre, le ministre russe de la Défense, Sergey Shoigu, a déclaré que les pertes ukrainiennes s’élevaient à ce jour à plus de 61 000 soldats, soit dix fois plus que celles de la Russie.

Dans son allocution, von der Leyen a également proposé de créer un tribunal spécialisé soutenu par l’ONU pour enquêter et poursuivre ce qu’elle a décrit comme “Le crime d’agression de la Russie.”

LIRE LA SUITE: Les troupes ukrainiennes utilisées comme « chair à canon » – Poutine

Elle a également déclaré qu’une structure spéciale serait créée par l’UE pour gérer et investir 300 milliards d’euros (près de 311 milliards de dollars) dans les réserves de la Banque centrale russe et 19 milliards d’euros d’actifs d’entrepreneurs russes, que l’UE a gelés après le déclenchement de la conflit. Le plan est d’utiliser le produit de ces activités pour reconstruire et aider l’Ukraine, selon le président de la commission.