Les législateurs britanniques disent que les commentaires d’Ursula von der Leyen sont “plus que dégoûtants” et “un jeu dangereux”

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a comparé la lutte de l’Irlande contre la domination britannique au XXe siècle au conflit entre la Russie et l’Ukraine, alors qu’elle s’adressait au parlement irlandais à Dublin. Ses commentaires ont suscité la colère des députés conservateurs.

Dans un discours vendredi – le 50e anniversaire de l’adhésion de l’Irlande à l’UE – von der Leyen a déclaré qu’elle « J’aimerais m’attarder sur cinq vertus irlandaises qui aideront notre syndicat à relever nos défis communs à venir. Premièrement, la passion irlandaise pour la liberté. Ce pays sait ce que signifie lutter pour le droit d’exister.

« Aujourd’hui, une autre nation européenne se bat pour l’indépendance. Bien sûr, l’Irlande est loin de la ligne de front en Ukraine. Mais vous comprenez mieux que quiconque pourquoi cette guerre compte tant pour nous tous.

Selon le chef de la Commission européenne, l’Ukraine se bat non seulement pour son propre avenir, mais aussi pour “la liberté elle-même, pour l’autonomie, pour l’ordre mondial fondé sur des règles.”

Ses commentaires ne sont pas passés inaperçus en Grande-Bretagne, les médias locaux avertissant que ses paroles pourraient finir par compliquer les pourparlers sur la renégociation des accords commerciaux post-Brexit du protocole d’Irlande du Nord entre Londres et Bruxelles.

Lire la suite L’évaluation du chef de l’UE sur les victimes ukrainiennes supprimée

Craig Mackinlay, un député conservateur, a déclaré au Telegraph que la comparaison de von der Leyen était “plus que dégoûtant” ajouter: “Il semble que le UK bashing soit bel et bien vivant à Bruxelles.”

Lord Moylan, membre de la Chambre des Lords, a tweeté que le président de la CE jouait “un jeu dangereux” en faisant de telles déclarations.

L’ancien secrétaire britannique aux affaires, Jacob Rees-Mogg, a déclaré au point de vente que “C’est une chose extraordinaire à dire pour Ursula von der Leyen, peu diplomatique, imprudente et fausse. Cela montre qu’elle n’est pas entièrement consciente des circonstances historiques.

C’est la deuxième fois cette semaine que le chef de l’UE atterrit dans l’eau chaude. Mercredi, elle a affirmé qu’au moins 100 000 soldats ukrainiens avaient été tués dans les combats contre la Russie. Le commentaire a ensuite été supprimé du texte et de la vidéo de son discours sur le site Web et les comptes de médias sociaux de la Commission européenne. Néanmoins, Kiev était en colère et a affirmé que le chiffre n’était pas correct, tout en insistant sur le fait qu’un tel “sensible” les données ne peuvent être publiées que par le commandant des forces armées ukrainiennes.