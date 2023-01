Le chef de l’UE célèbre les “immenses réalisations” de la Croatie

ZAGREB, Croatie (AP) – Le chef de l’Union européenne s’est rendu dimanche en Croatie pour célébrer les “immenses réalisations” de la dernière nation admise dans l’UE, qui est passée à l’euro et a rejoint la plus grande zone de voyage sans passeport au monde le Le jour de l’An.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rencontré les dirigeants de la Croatie et de la Slovénie au poste frontière de Bregana entre les deux pays des Balkans, qui est devenu obsolète dans les premières minutes de 2023 lorsque l’espace Schengen a été élargi pour inclure la Croatie.

Samedi à minuit, la Croatie a également relégué sa monnaie nationale, la kuna, à l’histoire et est passée à l’euro, la monnaie commune utilisée par 347 millions d’Européens,

“Il n’y a pas d’endroit en Europe où il est plus vrai aujourd’hui que c’est la saison des nouveaux départs et des nouveaux chapitres qu’ici à la frontière entre la Croatie et la Slovénie”, a déclaré von der Leyen. “En effet, c’est un jour pour les livres d’histoire.”

La Slovénie, qui a rejoint l’UE en mai 2004, a été chargée de protéger les frontières de l’espace Schengen depuis qu’elle est devenue une partie de la zone sans passeport en décembre 2007.

La Croatie, qui a été admise dans l’UE en juillet 2013, assume désormais cette responsabilité. Après avoir rencontré von der Leyen et la présidente slovène Natasa Pirc Musar au poste frontière de Bregana, le Premier ministre croate Andrej Plenkovic s’est engagé à contrôler ses frontières orientales avec les voisins non membres de l’UE, la Bosnie, la Serbie et le Monténégro, qui forment désormais les frontières extérieures de l’espace Schengen.

Cependant, Plenkovic a déclaré que la Croatie n’érigerait jamais de barrières physiques entre elle et ses trois voisins orientaux, mais utiliserait plutôt son expérience d’intégration à l’UE pour aider ces pays à atteindre le même objectif.

Pirc Musar a convenu que la seule bonne voie pour les pays des Balkans occidentaux était d’aligner leurs politiques sur celles du bloc des 27 membres, exprimant l’espoir que la Slovénie et la Croatie « aideraient ensemble les États de notre voisinage à rejoindre l’UE ».

La Bosnie, la Serbie et le Monténégro s’efforcent tous d’adhérer à l’UE, mais à des stades différents sur la voie de l’adhésion.

Le Monténégro et la Serbie ont ouvert des pourparlers d’adhésion officiels il y a des années, tandis que la Bosnie a été candidate à l’adhésion en décembre.

L’élargissement de l’UE a stagné ces dernières années. Mais depuis que la Russie a attaqué l’Ukraine en février de l’année dernière, les responsables de l’UE ont souligné que l’intensification de l’engagement du bloc avec les pays des Balkans occidentaux était plus cruciale que jamais pour maintenir la sécurité de l’Europe.

The Associated Press