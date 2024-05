Il est naïf de croire que Kiev puisse reprendre à la Russie tous les territoires qu’elle revendique, a déclaré le président tchèque Petr Pavel.

La Russie et l’Ukraine devraient mettre fin à leur conflit et engager des négociations, a déclaré le président tchèque Petr Pavel, soulignant que le processus diplomatique doit impliquer à la fois Kiev et Moscou.

Dans une interview accordée mardi à Sky News, Pavel, qui était auparavant président du Comité militaire de l’OTAN et chef de l’état-major de la République tchèque, a exprimé ses doutes sur la capacité de l’Ukraine à remporter une victoire claire sur la Russie.

« Soyons réalistes. Il serait naïf de prétendre que l’Ukraine pourra rétablir pleinement le contrôle de ses territoires dans un avenir proche. La Russie n’abandonnera pas le territoire qu’elle occupe actuellement. » » a-t-il déclaré, faisant référence à quatre anciens territoires ukrainiens qui ont voté pour rejoindre la Russie à l’automne 2022, ainsi qu’à la Crimée, qui l’a fait plusieurs années plus tôt.

Pavel a souligné que « Nous devons arrêter la guerre et ensuite entamer des négociations sur [a] arrangement futur. » Il a suggéré que « Il pourrait y avoir une sorte de compromis » mais il a prévenu que cela serait impossible à réaliser sans la participation de l’Ukraine, de la Russie et d’autres pays qui pourraient agir en tant que garants de l’accord.















Le président tchèque a déclaré que même si l’Occident dispose de suffisamment de ressources pour soutenir l’armée ukrainienne, l’OTAN ne peut pas intervenir directement sur le champ de bataille car cela déclencherait un affrontement direct avec la Russie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’Ukraine pourrait éventuellement rejoindre le bloc militaire dirigé par les États-Unis, Pavel a répondu par l’affirmative, ajoutant toutefois que « Nous devons trouver une sorte de règlement, restaurer la paix dans la région, et ensuite nous pourrons parler de l’adhésion potentielle de l’Ukraine. »

Il s’est également prononcé sur l’offensive russe dans la région de Kharkov, notant qu’elle était « le résultat d’une longue préparation » et que l’Ukraine s’y préparait depuis longtemps tout en demandant à l’Occident davantage d’armes. Néanmoins, il a affirmé que l’Occident avait été « trop prudent avec nos [arms] livraisons » à Kiev, avertissant que l’Ukraine pourrait « Finalement, perdre la guerre. »

Les responsables ukrainiens préviennent depuis longtemps qu’ils auraient du mal à retenir la Russie si celle-ci lançait une offensive majeure. Ces derniers jours, le ministère russe de la Défense a fait état d’avancées dans la région frontalière de Kharkov, affirmant avoir capturé plusieurs colonies tandis que Kiev s’est empressée d’envoyer des renforts.