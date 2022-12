Le chef de l’UE appelle à des règles d’éthique plus strictes dans un scandale

Commentez cette histoire Commentaire

BRUXELLES – La plus haute responsable de l’Union européenne a déclaré lundi que les allégations de corruption visant un vice-président du Parlement européen étaient “de la plus haute préoccupation” alors qu’elle appelait à la création d’un organe d’éthique indépendant couvrant toutes les institutions du bloc. Les procureurs belges ont inculpé quatre personnes ce week-end pour corruption, appartenance à un groupe criminel et blanchiment d’argent dans le cadre d’une importante enquête sur le trafic d’influence au Parlement de l’Union européenne.

Le scandale du lobbying a déjà vu la vice-présidente du Parlement grec Eva Kaili destituée de ses fonctions. Les autorités n’ont pas identifié le pays du Golfe soupçonné d’offrir de l’argent ou des cadeaux aux fonctionnaires du parlement en échange de faveurs politiques, mais plusieurs membres de l’assemblée et certains médias belges ont lié l’enquête au Qatar.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a nié tout acte répréhensible.

Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, a déclaré que les accusations portées contre Kaili menacent la confiance que les citoyens européens accordent aux institutions du bloc des 27 nations.

“Cette confiance dans nos institutions nécessite les normes les plus élevées d’indépendance et d’intégrité”, a déclaré von der Leyen lors d’une conférence de presse.

Étant donné que les activités de lobbying au niveau de l’UE manquent d’une réglementation complète, elle a déclaré que l’organe d’éthique indépendant qu’elle propose couvrirait non seulement les activités de la Commission, du Conseil et du Parlement, mais également de la Banque centrale européenne, de la Cour de justice européenne et de la Cour des comptes européenne.

“Les principes d’avoir un tel organe d’éthique où il y a des règles très claires sur ce qui doit être vérifié, comment et quand et ce qui doit être publié, comment et quand serait un grand pas en avant”, a-t-elle déclaré.

Le parquet fédéral, sans identifier personne, a indiqué que quatre des six personnes arrêtées vendredi ont été inculpées. Les deux autres ont été libérés.

Les procureurs ont confirmé qu’un membre du Parlement avait été arrêté mais ont refusé de confirmer qu’il s’agissait de Kaili. Ils ont dit soupçonner “le versement de grosses sommes d’argent, ou l’offre de cadeaux importants” à des personnes occupant des postes stratégiques au Parlement européen susceptibles d’influencer les décisions.

A Athènes, le porte-parole du gouvernement grec Giannis Oikonomou a déclaré que le cas de Kaili “est un cas très grave qui est entre les mains de la justice belge”.

L’affaire, a-t-il dit, “crée une faille supplémentaire dans la crédibilité et la confiance dans les institutions européennes et le Parlement européen”.

Le scandale a éclaté alors que le Parlement européen entame lundi sa dernière session plénière de l’année à Strasbourg, en France.

Manon Aubry, coprésidente du groupe de gauche au Parlement, a déclaré que son groupe demanderait un débat et une résolution sur le scandale, dans le but de mettre en place “des règles beaucoup plus strictes”.

“La bataille continue : notre démocratie n’est pas à vendre”, a-t-elle déclaré sur Twitter.

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a relevé Kaili, une ancienne présentatrice de journaux télévisés de 44 ans, de ses fonctions ce week-end. Kaili a également été suspendue par son parti en Grèce et le groupe des socialistes et démocrates de l’Assemblée européenne vendredi après les raids, au cours desquels la police a également saisi environ 600 000 euros (633 500 dollars) en espèces, du matériel informatique et des téléphones portables.

Le parti de Kaili en Grèce, le Mouvement socialiste Pasok pour le changement, s’est publiquement distancié des remarques qu’elle a faites au Parlement européen le mois dernier faisant l’éloge du Qatar, qui accueille actuellement le gala du football, la Coupe du monde.

Le Qatar a subi de fortes pressions internationales pour introduire des réformes du travail ces dernières années alors qu’il cherchait à construire de nouveaux stades de la Coupe du monde en un temps record, en utilisant souvent des travailleurs migrants qui ont travaillé pendant de longues heures dans des conditions difficiles.

L’UE et le Qatar ont renforcé leurs relations économiques depuis le début de la guerre russe en Ukraine. Alors que les pays européens ont soutenu l’Ukraine après l’invasion russe en février, Moscou a réduit l’approvisionnement en gaz naturel utilisé pour chauffer les maisons, produire de l’électricité et alimenter l’industrie.

Cela a créé une crise énergétique qui alimente l’inflation et augmente la pression sur les entreprises à mesure que les prix augmentent, l’UE cherchant des alternatives pour acheter du gaz naturel liquéfié à long terme, notamment au Qatar.

En avril, la Commission européenne a également proposé de lever l’obligation de visa pour les courts séjours dans la région pour les ressortissants du Qatar.

Lorsqu’on lui a demandé si les autorités belges avaient été en contact avec la Commission européenne dans le cadre de leur enquête, von der Leyen a répondu qu’elle n’en avait aucune idée. “Je devrais demander à mon personnel”, a-t-elle déclaré.