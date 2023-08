Le chef de l’UAW défend les nobles revendications du syndicat et rejette les propositions de Stellantis

Le chef des Travailleurs unis de l’automobile a défendu catégoriquement mardi les nobles revendications des membres du syndicat qui travaillent pour les constructeurs automobiles de Detroit, tout en appelant les récentes propositions de contrat de Stellantide « poubelle. »

Le président de l’UAW Shawn Fain duringa Webdiffusion en direct sur Facebook fortement critiqué les propositions de négociation précoce de la société mère Chrysler et Jeep avant de jeter le paquet de papiers dans une poubelle.

Fain a présenté les changements signalés au contrat concernant les jours fériés et les vacances, l’absentéisme, les contributions 401 (k), les paiements de participation aux bénéfices et d’autres propositions qu’il a qualifiées de « concessionnaires ».

« Les propositions de Stellantis sont une gifle. Elles sont une insulte au travail acharné de nos membres au cours des quatre dernières années », a déclaré Fain. « Plutôt que d’honorer le sacrifice consenti par les employés [during the Covid pandemic]la direction a choisi de nous cracher au visage. »

Stellantis n’a pas immédiatement répondu pour un commentaire.

Les mises en scène sont les plus récentes et les plus élaborées par le dirigeant syndical depuis le début des négociations sérieuses le mois dernier avec Stellantis, Moteur Ford et Moteurs généraux .

Ils surviennent une semaine après que l’UAW a déclaré publiquement qu’il souhaitait des augmentations de salaire à deux chiffres et des pensions à prestations définies pour tous les travailleurs, citant des augmentations de salaire de 40% en moyenne au cours des quatre dernières années pour les PDG des entreprises.

M. Fain a qualifié mardi les augmentations de salaire proposées de « bien méritées ». Le syndicat a déclaré la semaine dernière qu’il avait présenté ses revendications économiques qui comprenaient « de fortes augmentations de salaire », davantage de congés payés et le rétablissement des prestations médicales des retraités ainsi que des ajustements au coût de la vie.

Les contrats actuels entre l’UAW et les constructeurs automobiles de Detroit expirent le 14 septembre.

Les négociations contractuelles entre le syndicat et les constructeurs automobiles commencent généralement sérieusement en juillet avant l’expiration à la mi-septembre des accords précédents de quatre ans. En règle générale, l’un des trois constructeurs automobiles est l’entreprise principale, ou cible, avec laquelle le syndicat choisit de négocier en premier et les autres prolongent leurs délais. Cependant, Fain a déclaré que cette année pourrait être différente, sans entrer dans les détails spécifiques.

Fain a réaffirmé mardi que le 14 septembre « est une échéance, ce n’est pas un point de référence ».

« Pour les Trois Grands, le temps presse. Il est temps de se mettre au travail », a déclaré Fain lors de l’événement Facebook.

Fain a également critiqué le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, pour ne pas avoir rencontré les dirigeants syndicaux pour ouvrir les négociations. Tavares, qui est basé en Europe, a déclaré publiquement qu’il n’avait pas l’intention d’être impliqué dans les négociations au jour le jour, s’appuyant plutôt sur ses dirigeants régionaux.