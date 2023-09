Le chef de l’UAW affirme que la grève enverrait un message à Biden

Plus tôt cette semaine, Fain a déclaré qu’il était « choqué » d’entendre Biden dire qu’il « ne s’inquiétait pas d’une grève jusqu’à ce qu’elle se produise » et qu’il ne « pensait pas que cela allait se produire ».

Les commentaires de Fain concernant Biden ajoutent à une tension inhabituelle entre le leader du syndicat historiquement démocrate et le commandant en chef, qui s’est qualifié de « président le plus pro-syndical que vous ayez jamais vu ».

« Nous en sommes au bout. Il nous reste huit jours », a déclaré Fain. « Nous faisons pression. Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7, comme nous l’avons été depuis sept semaines, donc c’est aux entreprises de décider où nous en arriverons et si nous devrons agir ou non le 14. »

L’UAW retient d’approuver la réélection de Biden jusqu’à ce que les préoccupations concernant la transition de l’industrie automobile vers des véhicules entièrement électriques, telles que la sécurité de l’emploi, la rémunération et la syndicalisation, soient résolues, a déclaré Fain précédemment.

« Nos soutiens ne seront pas accordés gratuitement et les actions vont dicter qui nous soutenons », a réitéré Fain mercredi.

Des grèves simultanées contre GM, Ford et Stellantis seraient sans précédent. Cela constituerait également l’une des plus grandes grèves de l’UAW dans l’histoire récente et pourrait rapidement avoir un effet d’entraînement sur la chaîne d’approvisionnement automobile, l’économie américaine et l’industrie manufacturière nationale.

Une grève contre GM en 2019 lors du dernier cycle de négociations contractuelles a duré 40 jours et a coûté au constructeur automobile 3,6 milliards de dollars de bénéfices cette année-là, avait rapporté GM à l’époque.

Les revendications actuelles du syndicat pourraient également s’avérer coûteuses si des accords provisoires étaient conclus. Les principales revendications comprennent une augmentation du salaire horaire de 40 %, une semaine de travail réduite à 32 heures, un retour aux retraites traditionnelles, l’élimination des niveaux de rémunération et le rétablissement des ajustements au coût de la vie, entre autres points sur la table.