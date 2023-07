Le chef de l’Ouzbékistan sur le point de remporter une victoire écrasante à l’élection présidentielle

MOSCOU (AP) – L’Ouzbékistan organise dimanche une élection présidentielle anticipée, un vote qui fait suite à un référendum constitutionnel qui a prolongé le mandat du président sortant de cinq à sept ans.

Le président Shavkat Mirziyoyev a été élu en 2021 pour un second mandat de cinq ans, la limite autorisée par la constitution. Mais les amendements approuvés lors du plébiscite d’avril lui ont permis de recommencer le décompte des mandats et de se présenter pour deux autres, ce qui laisse entrevoir la possibilité qu’il puisse rester en fonction jusqu’en 2037.

Mirziyoyev, 65 ans, devrait remporter le vote par une écrasante majorité contre trois rivaux symboliques.

« Le paysage politique est resté inchangé et aucun des partis politiques parlementaires ne s’oppose ouvertement à la politique et à l’agenda du président », a déclaré la branche d’observation des élections de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe dans un rapport pré-vote.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2016 après la mort du dirigeant dictatorial de longue date Islam Karimov, Mirziyoyev a introduit une série de réformes politiques et économiques qui ont assoupli certaines des politiques draconiennes de son prédécesseur, qui a fait de l’Ouzbékistan l’un des pays les plus répressifs de la région.

Sous Mirziyoyev, la liberté d’expression a été élargie par rapport à la suppression totale de la dissidence pendant l’ère Karimov, et certains médias et blogueurs indépendants sont apparus. Il a également assoupli les contrôles stricts sur l’islam dans le pays à prédominance musulmane que Karimov avait imposés pour contrer les opinions dissidentes.

Dans le même temps, l’Ouzbékistan est resté fortement autoritaire sans opposition significative. Tous les partis politiques enregistrés sont fidèles à Mirziyoyev.

Lors du référendum d’avril, plus de 90 % des votants ont approuvé les amendements prolongeant le mandat présidentiel.

Dans le cadre de ses réformes, Mirziyoyev a aboli la réglementation étatique de la production et des ventes de coton, mettant fin à des décennies de travail forcé dans les industries cotonnières du pays, une source majeure de revenus d’exportation. Sous Karimov, plus de 2 millions d’Ouzbeks ont été contraints de travailler dans la récolte annuelle de coton.

Mirziyoyev a également levé les contrôles sur les devises fortes, encourageant les investissements étrangers, et il s’est efforcé d’améliorer les relations avec l’Occident qui se sont détériorées sous Karimov. Il a maintenu des liens étroits avec la Russie et signé un certain nombre d’accords clés avec la Chine, qui est devenue le plus grand partenaire commercial de l’Ouzbékistan dans le cadre de son initiative « la Ceinture et la Route ».

Comme les dirigeants d’autres nations ex-soviétiques d’Asie centrale qui entretiennent des liens économiques étroits avec Moscou, Mirziyoyev s’est engagé dans un exercice d’équilibre délicat après que Moscou a envoyé des troupes en Ukraine, évitant de soutenir l’action russe mais ne la condamnant pas non plus.

The Associated Press