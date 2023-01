Le chef de l’Otan veut des liens plus solides avec le Japon pour défendre la démocratie

TOKYO (AP) – Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, au Japon dans le cadre de sa tournée en Asie de l’Est, a déclaré que “notre sécurité est étroitement liée” et a appelé à des liens plus solides avec le Japon alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine augmente les dangers mondiaux et montre que les démocraties ont besoin des partenariats plus solides.

Le Japon n’a pas tardé à se joindre aux sanctions économiques dirigées par les États-Unis contre la guerre de la Russie contre l’Ukraine et a fourni une aide humanitaire et des équipements de défense non combatifs aux Ukrainiens.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a sonné l’alarme que l’agression de la Russie en Europe pourrait se produire en Asie, où les inquiétudes grandissent à propos de la Chine déjà affirmée et de sa tension croissante près de Taiwan. Le Japon a également considérablement renforcé ses liens avec l’OTAN récemment.

“La guerre en Ukraine démontre également que notre sécurité est étroitement interconnectée”, a déclaré Stoltenberg lors de sa visite à la base aérienne d’Iruma au nord de Tokyo, où il a commencé sa visite au Japon mardi après son arrivée lundi soir de Corée du Sud.

“Si le président (Vladimir) Poutine gagne en Ukraine, ce sera une tragédie pour les Ukrainiens, mais cela enverra également un message très dangereux aux dirigeants autoritaires du monde entier, car alors le message sera que lorsqu’ils utilisent la force militaire, ils peuvent atteindre leurs objectifs », a-t-il déclaré. “Donc, la guerre en Ukraine compte pour nous tous.”

Stoltenberg a déclaré que sa visite au Japon “est un moyen de renforcer davantage le partenariat entre l’OTAN et notre partenaire très apprécié, le Japon”.

Il doit rencontrer Kishida et tenir une conférence de presse conjointe plus tard mardi.

Le Japon, déjà un proche allié des États-Unis, a ces dernières années élargi ses liens militaires avec d’autres pays de l’Indo-Pacifique ainsi qu’avec la Grande-Bretagne, l’Europe et l’OTAN dans un contexte de menace croissante pour la sécurité de la Chine et de la Corée du Nord.

Le Japon a publié une nouvelle stratégie de sécurité nationale en décembre indiquant sa détermination à renforcer son armée et à déployer des missiles à longue portée pour prévenir les attaques ennemies dans une rupture majeure avec son principe d’après-Seconde Guerre mondiale qui se limitait à l’autodéfense. Le Japon espère également assouplir davantage les restrictions sur les exportations d’armes afin de renforcer la faible industrie de défense du pays.

Pendant son séjour en Corée du Sud lundi, Stoltenberg a appelé la Corée du Sud à fournir un soutien militaire direct à l’Ukraine pour aider Kyiv à combattre l’invasion russe prolongée. Jusqu’à présent, Séoul n’a fourni qu’une aide humanitaire et d’autres formes de soutien, invoquant une politique de longue date consistant à ne pas fournir d’armes aux pays en conflit.

Stoltenberg a également rencontré lundi le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et discuté de l’engagement de Séoul à soutenir l’Ukraine et du rôle possible de l’OTAN pour dissuader la Corée du Nord de ses ambitions nucléaires croissantes après un nombre sans précédent d’essais de missiles balistiques en 2022, a déclaré le bureau de Yoon.

Stoltenberg a mentionné dimanche des rapports des services de renseignement américains accusant la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie pour soutenir sa guerre en Ukraine.

La Corée du Nord a condamné ses visites en Corée du Sud et au Japon, affirmant que l’OTAN essayait de mettre ses “bottes militaires dans la région” et tentait de faire pression sur les alliés asiatiques de l’Amérique pour qu’ils fournissent des armes à l’Ukraine.

Dans un communiqué publié par l’Agence centrale de presse coréenne, la Corée du Nord a critiqué la coopération croissante entre l’OTAN et les alliés américains en Asie comme un processus visant à créer une “version asiatique de l’OTAN” qui augmenterait les tensions dans la région.

L’écrivain d’Associated Press Kim Tong-hyung à Séoul, en Corée du Sud, a contribué à ce rapport.

Mari Yamaguchi et Haruka Nuga, The Associated Press