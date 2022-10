Le chef de l’OTAN tente d’apaiser les craintes d’une guerre nucléaire, déclare que l’exercice se poursuivra face aux menaces russes

Les ministres de la Défense de l’Otan se sont réunis jeudi à huis clos pour discuter de la dissuasion nucléaire sur fond de dénonciations avec Moscou.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a cherché à rassurer en affirmant que “les circonstances dans lesquelles l’OTAN pourrait être amenée à utiliser des armes nucléaires sont extrêmement éloignées”.

Les remarques de Stoltenberg font suite à l’annonce par l’alliance que son exercice annuel d’entraînement à la dissuasion nucléaire – connu sous le nom d’exercice Steadfast Noon – se déroulera comme prévu la semaine prochaine malgré les menaces de la Russie.

Les manœuvres impliquent des vols d’entraînement avec des avions de chasse capables de transporter des armes conventionnelles et nucléaires, ainsi que des avions de surveillance et de ravitaillement. Aucune arme nucléaire réelle n’est utilisée.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’exprime lors d’une conférence de presse après une réunion des ministres de la défense de l’OTAN au siège de l’OTAN à Bruxelles, le jeudi 13 octobre 2022. (Olivier Matthys/Associated Press)

Stoltenberg a défendu la décision de poursuivre l’exercice, affirmant qu’il s’agissait d’un événement annuel planifié bien “avant l’invasion de l’Ukraine” en février dernier.

“Le but de cet exercice est de garantir que notre dissuasion nucléaire est sûre, sécurisée et efficace”, a-t-il déclaré jeudi à Bruxelles à l’issue du premier cycle de pourparlers entre les ministres de la Défense.

“La dissuasion est le moyen d’empêcher toute attaque contre un allié de l’OTAN et de préserver la paix, et nous avons démontré que la dissuasion nucléaire de l’OTAN est efficace et fonctionne.”

L’exercice de cette année sera cependant différent, étant donné que la Russie a émis des menaces voilées de libérer des armes nucléaires tactiques dans sa guerre avec l’Ukraine et que le Kremlin a décidé de procéder à ses propres exercices nucléaires annuels. Stoltenberg a déclaré que l’OTAN suivra ces exercices de très près.

Aucune preuve de préparatifs nucléaires russes, selon des rapports

“Alliés de l’OTAN, nous avons de très bons renseignements”, a-t-il déclaré. “Nous avons surveillé les forces nucléaires russes pendant des décennies et bien sûr, nous continuerons à les surveiller de très près et nous resterons vigilants.”

Dans plusieurs rapports publiés cette semaine, les agences de renseignement occidentales ont déclaré n’avoir vu aucune preuve de préparatifs russes pour déplacer ou utiliser des armes nucléaires. De tels préparatifs comprendraient le déplacement de trains ou de camions nucléaires depuis les installations de stockage d’armes.

Stoltenberg a déclaré que Moscou avait été mis en garde contre l’utilisation d’armes nucléaires tactiques en Ukraine et avait été informé que les conséquences seraient graves.

“Les alliés de l’OTAN ont communiqué de différentes manières avec la Russie, et nous n’expliquerons pas exactement comment nous réagirons”, a-t-il déclaré. “Bien sûr, cela changera fondamentalement la nature du conflit. Cela signifiera qu’une ligne très importante a été franchie.”

Un rapport récent de l’Institut international d’études stratégiques (IISS), basé à Londres, a déclaré que le monde n’est probablement pas plus proche d’un événement aussi catastrophique qu’il ne l’était au début des hostilités majeures entre la Russie et l’Ukraine en février.

Un démineur ukrainien de la défense territoriale prend des munitions russes laissées sur place alors que son équipe déminage près du village de Grakove, en Ukraine, le jeudi 13 octobre 2022. (Francisco Seco/Associated Press)

William Alberque, directeur de la stratégie, de la technologie et du contrôle des armements de l’institut, a déclaré dans une colonne en ligne que si le président russe Vladimir Poutine a ordonné aux forces nucléaires de son pays de passer à un état d’alerte plus élevé, il n’y a eu aucun changement perceptible dans les mouvements des forces nucléaires russes.

“L’ordre d’alerte élevée de Poutine avait pour but de semer la peur en Occident, encourageant les analystes et les décideurs à se concentrer sur la menace nucléaire croissante plutôt que sur l’aide à l’Ukraine”, a écrit Alberque.

Les dernières menaces, proférées à la suite de l’annexion illégale par la Russie de quatre provinces ukrainiennes, visent un objectif politique autre qu’une escalade de la guerre, a-t-il déclaré.

“Au contraire, son message visait à pousser l’Occident à contraindre l’Ukraine à négocier et à geler le champ de bataille tel qu’il est actuellement, ce qui donnerait à la Russie le temps et l’espace nécessaires pour reconstituer ses forces terrestres.”