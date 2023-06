Le chef de l’OTAN semble susceptible de rester alors que les alliés luttent pour lui trouver un remplaçant

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, semble de plus en plus susceptible de voir son mandat à la tête de la plus grande organisation de sécurité du monde prolongé une fois de plus, alors que les membres s’efforcent de s’entendre sur un autre candidat pour le remplacer.

Stoltenberg, ancien Premier ministre norvégien, est le plus haut responsable civil de l’OTAN depuis 2014. Son mandat devait expirer l’année dernière, mais a été prolongé une deuxième fois pour garder une main ferme à la barre après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février. 2022.

Le président Joe Biden et ses homologues de l’OTAN doivent choisir un successeur lors d’un sommet à Vilnius, en Lituanie, les 11 et 12 juillet. Aucun candidat n’a été proposé publiquement et les dirigeants décident généralement par consensus de la personne à nommer.

Stoltenberg s’est entretenu mardi avec Biden à Washington. Selon un responsable américain au courant des conversations des dirigeants, Biden a clairement indiqué qu’il avait une haute opinion de certains des candidats possibles dont les noms ont été annoncés en privé pour lui succéder.

Le responsable a déclaré, cependant, que Biden avait fait savoir au secrétaire général de l’OTAN qu’il « devenait de plus en plus évident qu’il n’y aurait pas de consensus » parmi les alliés de l’OTAN sur le choix d’un nouveau chef, a déclaré le responsable, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la conversation privée.

Biden a clairement indiqué à Stoltenberg qu’il l’accueillerait plus longtemps – en particulier sans fin en vue de la guerre en Ukraine et des défis pour faire approuver la Suède en tant que membre de l’alliance des 31 nations.

« Le président pense que Stoltenberg a fait un travail remarquable au cours de la dernière année et demie à la tête de l’alliance lors de l’invasion russe », a déclaré le responsable. «Il est également assez à l’aise avec Stoltenberg qui s’accroche. Il pense qu’il a été un leader très efficace.

Le responsable s’est arrêté avant de dire que Biden avait carrément demandé à Stoltenberg de rester en tant que chef de l’OTAN.

Interrogé à plusieurs reprises vendredi sur son avenir à la barre, Stoltenberg a déclaré : « Je n’ai rien de plus à dire à ce sujet. J’ai répété à maintes reprises que je ne demandais pas de prolongation. Je n’ai pas d’autre plan que de terminer mon travail ici, lorsque mon mandat se terminera cet automne.

Le responsable américain a également déclaré que Biden avait fait l’éloge du Premier ministre danois Mette Frederiksen. L’OTAN tient à nommer une femme au poste le plus élevé, et le Premier ministre danois était considéré comme l’un des favoris après une réunion avec Biden au début du mois.

Mais dans une interview télévisée jeudi, Frederiksen a déclaré: « Non, je ne suis pas en route pour l’OTAN. » Elle a dit qu’elle soutiendrait Stoltenberg s’il acceptait de prolonger son mandat.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a également précisé qu’il soutiendrait une prolongation pour Stoltenberg si cela devenait nécessaire.

« Si nous ne nous entendons pas sur un candidat pour succéder, l’OTAN ne pourra pas se passer d’un secrétaire général, et bien sûr je suis pour une prolongation – d’autant plus que j’apprécie notre coopération », a-t-il déclaré aux journalistes.

Les médias norvégiens ont déclaré vendredi que Biden avait encouragé Stoltenberg à rester.

Le radiodiffuseur public norvégien NRK a déclaré qu’il « avait appris » que le message de Biden à Stoltenberg « ne devait pas être mal compris : Jens Stoltenberg doit rester secrétaire général de l’OTAN encore un peu ».

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également écarté sa candidature. D’autres noms possibles qui ont été évoqués sont le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace.

Madhani a rapporté de Washington. Les écrivains d’Associated Press Jan M. Olsen à Copenhague, au Danemark. et Geir Moulson à Berlin ont contribué à ce rapport.

Lorne Cook et Aamer Madhani, Associated Press