Le chef de l’OTAN se réunit avec les alliés de Trump dans le cadre d’une longue campagne de financement pour l’Ukraine

Lundi, Stoltenberg s’est entretenu avec un public amical au Pentagone, où il a rencontré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin au Pentagone pour parler de l’Ukraine.

« Les alliés de l’OTAN apportent un soutien sans précédent à l’Ukraine, et il est important que nous continuions à le faire », a déclaré Stoltenberg avant la réunion. « Notre soutien n’est pas de la charité ; c’est un investissement dans notre propre sécurité, car le monde deviendra encore plus dangereux si le président Poutine gagne en Ukraine.»

Stoltenberg traversera le Congrès mardi et rencontrera le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, le chef de la minorité Hakeem Jeffries, le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et d’autres membres des deux partis. Le Sénat pourrait bientôt publier un texte sur la politique frontalière, mais certains membres de la Chambre affirment qu’il est mort d’avance.

Plus tard dans la semaine, il se rendra à l’usine de missiles de Lockheed Martin en Alabama, où il répétera probablement l’argument du président Joe Biden et d’autres que les emplois américains dépendent de l’aide américaine à Kiev.

Ces messages seront destinés à l’aile isolationniste croissante du Parti républicain et aux législateurs débattant de la demande d’aide de Biden pour l’Ukraine, qui est bloquée depuis des mois.

Le terrain en Ukraine reste difficile, car Kiev et Moscou semblent pour le moment s’être retrouvés dans une impasse, aucune des deux parties n’étant en mesure de rassembler suffisamment de puissance de combat pour réaliser des percées significatives.

« Nous ne nous attendons pas à de grands changements sur la ligne de front » cette année, a déclaré ce mois-ci un responsable militaire de l’OTAN aux journalistes. Le responsable a bénéficié de l’anonymat pour discuter des évaluations opérationnelles de la guerre. «Nous sommes tous d’accord sur le fait que la contre-offensive ukrainienne n’a pas produit tous les effets escomptés. Mais cela ne veut pas dire que la Russie est gagnante, malgré la propagande russe.»

À ce stade, la guerre est un « engagement à long terme » qui est « lié à la démonstration du leadership américain que nous soutenons et encourageons tous », a déclaré le responsable militaire de l’OTAN.

Stoltenberg a néanmoins enregistré quelques succès significatifs qu’il peut vanter cette semaine en prélude à la célébration du 75e anniversaire de l’alliance à Washington en juillet.

Des pays comme la Pologne, la Roumanie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États baltes ont augmenté leur budget de défense de plusieurs dizaines de milliards de dollars, tandis que la Finlande, nouveau membre, et la Suède, qui deviendra bientôt membre, ont également promis d’énormes investissements dans la défense.

Il aura également une histoire à raconter sur la façon dont les pays de l’OTAN augmentent leur production de défense et tentent de négocier des accords avec les fabricants d’armes ukrainiens pour commencer à reconstruire la capacité de Kiev à produire ses propres armes – un message d’autonomie qui trouvera sûrement un écho bienvenu. public à Washington.

« Il semble y avoir beaucoup d’intérêt, tant du côté ukrainien que américain. [defense] du côté de l’industrie sur ce qu’ils peuvent faire pour travailler avec les Ukrainiens », a déclaré Mira Resnick, qui dirige le Bureau de la sécurité régionale et des transferts d’armes du Département d’État, dans une interview.

“Ce que j’ai entendu de la part de l’industrie, c’est qu’elle est vraiment impressionnée par les Ukrainiens et qu’il existe là-bas de réelles opportunités en raison de ce que les Ukrainiens ont pu accomplir et de l’idée de plier la technologie à leur volonté”, pour produire leur propres drones et en modernisant des missiles et des roquettes occidentaux sur leurs avions et lanceurs de missiles de l’ère soviétique, a-t-elle déclaré.